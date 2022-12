Una piscina sin funcionar, con conexiones eléctricas expuestas, la falta de un gabinete de física general, la biblioteca en mal estado y la escasez de aulas son algunos de los problemas que dificultan la calidad de la enseñanza en la Institución Educativa Emblemática El Triunfo de Tumbes, considerado el colegio más importante de la frontera norte del país.

En el año 2014, una comisión del Ministerio de Educación (Minedu) entregó la piscina, pero esta nunca funcionó debido a una inadecuada instalación eléctrica por deficiencia de quien elaboró el proyecto. Han pasado ocho años y no una hay solución de este problema e incluso se le informó al Minedu en la visita a nuestro colegio. Este problema afecta la práctica de natación de los estudiantes.

Al presentarse un incremento de la población estudiantil en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria, se han tenido que realizar algunas adecuaciones, afectando la biblioteca Carlos Garrido Chalen, que por este motivo no funciona, lo mismo sucede con el gabinete de física y los profesores de educación física no cuentan con un departamento, por lo que tienen que ubicarse bajo una escalera para guardar el exiguo material deportivo asimismo los estudiantes no tienen un ambiente donde cambiarse el uniforme del diario por el de educación física.

Debido a la recesión económica, los padres de familia de instituciones educativas privadas han optado por trasladar a sus hijos a nuestro colegio. Esta migración ha producido un alto porcentaje de incremento de la población estudiantil, por lo que es

necesaria la construcción de más aulas para brindar un buen servicio educativo.

Ante esta situación, entrevistamos al subdirector del turno de la tarde, doctor Dante Cueva Romero, quien manifestó lo siguiente: “Al incrementar la población estudiantil en el nivel secundario del Glorioso Colegio Nacional El Triunfo se vio la necesidad de crear nuevos espacios para albergar más estudiantes, dividiendo así: las oficinas, bibliotecas y las aulas multifuncionales para atender con el servicio educativo”.





También entrevistamos a la señora Sofía Mendoza Panta, bibliotecaria de nuestra institución, quien manifiesta que “está muy decepcionada con la infraestructura, porque no puede brindar un buen servicio al estudiante del nivel secundaria, especialmente en la hora de la lectura ya que la biblioteca fue dividida para crear una nueva aula”. Es por eso que, agrega “solo puede brindar un servicio a domicilio mediante un DNI del estudiante”. Por tal motivo, manifiesta la imperiosa necesidad de construir un ambiente más amplio para poder atender a toda la comunidad educativa.

La educación es un derecho, por lo tanto, debe brindarse este servicio de manera óptima contando con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado, ya que una buena infraestructura y equipamiento escolar permite que el estudiante obtenga resultados académicos esperados. Por esta razón, nuestra institución necesita incrementar su infraestructura para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento.

Llama poderosamente la atención que esto no se haya solucionado desde el 2014. El problema se le hizo conocer oportunamente a la Contraloría General de la República y al Minedu, incluso en febrero del presente año se le entregó información al entonces ministro. Esto también se ha dado a conocer a la colectividad a través de varios medios informativos, y no se atiende nuestro reclamo. De tal manera que los estudiantes de quinto grado concluimos nuestra secundaria sin haber utilizado la piscina, biblioteca, gabinete de física y departamento de Educación Física.

Nota escrita por los corresponsales escolares Carlos Javier Maza Mendoza, Dagna Judith Piñin Pérez, Brackyoa Portillo López, Misael Arodi Zapata Pérez y Elisa Carolina Vargas Timana de colegio El Triunfo. Bajo la mentoría de los docentes Liliana del Carmen Ladines Moreno y Erika Graciela Macalupu Zárate y el periodista Pier Barakat Chávez.