La inseguridad ciudadana en la comunidad de Lomas de Zapallal, en Puente Piedra, es una problemática que afecta con fuerza a los vecinos. La situación se agrava por la falta de cámaras de seguridad y la poca o nula circulación del serenazgo por la zona.

Los vecinos de la comunidad reclamen mayor atención de la policía para capturar a los delincuentes.

Desde hace años en esta comunidad se han podido presenciar diferentes modalidades de delincuencia, manteniéndose constantes en la actualidad.

Según la página informativa Lomas de Zapallal, el 19 de agosto se reportaron robos en combis, efectuados bajo la modalidad del falso pasajero. Dos hombres y una mujer asaltaron a personas de la tercera edad y discapacitados.

Cuatro días antes, el 15 de agosto del 2022, tres delincuentes robaron en combis con las modalidades del falso pasajero y la moneda caída, afectando a mujeres y adultos mayores. El 15 de septiembre se transmitió el comunicado de robos masivos cerca de la losa deportiva. Ese mismo mes, el 25 de septiembre, ocurrió un suceso más fuerte: en un parque público en horas de la noche se produjo una balacera, dos personas que iban en una moto balearon a sangre fría a una persona, acabando con su vida, según parece ser debido a un ajuste de cuentas. Además, el 14 de septiembre, cámaras de seguridad captaron los momentos exactos en los que un ladrón, usando la fuerza, logró abrir un local comercial y robó productos cuyo valor supera los 5.000 soles.

Los vecinos de Lomas exponen su molestia e inconformidad con la carencia en cuanto a implementos de seguridad. Tal es el caso de nuestro vecino Rosalio Eduardo, quien indica: “No tenemos la misma cantidad de policías que antes, por lo tanto no me siento seguro”.

Mientras que la subdirectora de nivel primaria de la I. E. 8183 Pitágoras, Lizaura Rodas Arribasplata, relata: “Una vecina ha sido asaltada con pistola, se le han acercado en el mercado de Lomas y le han quitado su celular”.

Es por ello que debido a los constantes robos todos los vecinos están de acuerdo con la falta de efectivos policiales en la zona. La vecina Jessica Jaramillo afirma: “Salgo de mi casa con temor a regresar y encontrar mi casa vacía”.

En contraparte, en representación de la policía de Zapallal, la suboficial PNP Sánchez Moreno indicó que la delincuencia ha ido disminuyendo.

“Cuando hablamos de delincuencia podemos hablar de épocas mucho más antiguas, la delincuencia ha ido disminuyendo así, sin embargo, seguimos trabajando en ello”. Agregó que “actualmente la policía cuenta con la estrategia de Vecindario Seguro, con cámaras y alarmas”.

Seguidamente, otra suboficial de apellido Correa indicó: “A mediano plazo queremos prevenir, con el patrullaje integrado en lugares de mayor aglomeración, queremos reducir el índice delincuencial”.

Tanto la comunidad como la policía tienen posturas diferentes en cuanto al nivel de delincuencia e implementos de seguridad. Sabemos muy bien que la delincuencia es una problemática de salud pública que impacta negativamente tanto en el bienestar físico como mental. Asimismo, afecta la calidad de vida e integridad de las personas. Lo cual se ejemplifica en los vecinos de nuestra comunidad, que se sienten inseguros y descontentos pues estos y muchos más casos de delincuencia son las noticias que estamos cansados de recibir.

Nota escrita por los corresponsales escolares de la I.E. Pitágoras Raquel Fachín Custodio, Yelin Eleonora Condori Saavedra, Juan Diego Jaramillo Flores, Kevin Matos Arias y Daniela Santos Cántaro. Bajo la mentoría de la docente Sonia Maritza Rondón Carrillo y el periodista Pier Barakat Chávez.