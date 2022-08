“Este año termino el colegio y debo ingresar a la universidad, pero no me siento preparada porque en estos últimos dos años no aprendí nada en clases”. Carla es una estudiante de quinto año de secundaria de la I.E. 42021 Fortunato Zora Carbajal de Tacna y su testimonio refleja la preocupación común de muchos alumnos en el Perú debido a que la pandemia significó, entre muchas cosas catastróficas, el cierre de colegios y empezar a aprender en una nueva modalidad de estudio.

Adaptarse a esto fue especialmente complejo para aquellos que estaban a puertas de culminar el colegio. He ahí donde podemos decir que la metodología educativa durante el periodo de pandemia ha sido perjudicial para los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, aunque ¿solo podemos acreditarle toda la responsabilidad a la virtualidad?

De acuerdo a una encuesta que realizamos a estudiantes de quinto año de secundaria, el 90.5% encuentra una gran diferencia entre la educación presencial y virtual . Asimismo, el 61.9% opina que su rendimiento académico ha disminuido a causa de la virtualidad . Esto refleja la disconformidad de los estudiantes con respecto al tipo de educación que se les ha estado brindando durante los últimos dos años a causa de la pandemia.

No obstante, la situación de desconcierto no permanecía solo en los estudiantes, de acuerdo a la docente de cuarto y quinto año de secundaria del colegio Innova Schools en la sede Los Cedros en la ciudad de Tacna.

Ana Chaiña señaló que “los profesores vemos lo cualitativo y cuantitativo. En la presencialidad, lo cualitativo ha mejorado; sin embargo, lo cuantitativo ha disminuido. En la etapa virtual trabajaba con ensayos, pero yo al revisar estos, veía que los estudiantes solo cambiaban conectores o usaban sinónimos de textos copiados de internet. Ahora con la presencialidad esto ha cambiado, el proceso de escritura de los estudiantes es más objetivo, ya que estos no cuentan con las mismas herramientas que antes tenían”.

Por otra parte, Mariela Tavera Palomino, psicóloga y consultora de salud adolescente de UNICEF, en una entrevista con este Diario, indicó que “el rendimiento académico es un resultado de una gran variedad de factores, entre los cuales se encuentra la psicología del joven, el cual indicó que, se vio afectada por la larga pandemia que estamos viviendo actualmente, esto ocasionó estrés en los estudiantes, lo que a su vez logró que el aprendizaje de los jóvenes se vea afectado”.

Asimismo, la especialista llamó a la intervención de los padres y profesores para así lograr una buena estrategia con la cual logremos detectar debilidades y dificultades de los jóvenes para de esta manera poder actuar antes de que las mismas se consoliden. Finalmente, también recomendó que los padres deben asistir a orientaciones para así lograr el buen desarrollo del estudiante mediante el bienestar, convivencia y armonía en casa.

Nota escrita por los corresponsales escolares del colegio Innova Schools Tacna Kevin Condori, Noor Syed, Dana Laura y Jorge Mendoza. Bajo la mentoría del periodista Marco Quilca.