“¡Rechaza la vacuna criminal! 50 años buscando vacuna para el sida, 100 para el cáncer, 500 para la diabetes y ¿la del covid salió en 3 meses?”. Este fue el irresponsable mensaje de una protesta realizada en agosto pasado en Jesús María, Lima, y que junto a las ‘fake news’ sumaron en la desconfianza en medio de la pandemia.

Respecto al rápido desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, el investigador peruano Juan More Bayona explica que esto se debe al conocimiento que ya tenía la ciencia sobre otros coronavirus y también al comportamiento del propio SARS COV 2, el virus responsable de la enfermedad que hoy todo el mundo conoce como COVID-19.

“En el mundo ya se conocían otros coronavirus, en animales y en humanos. En base a ello, se comenzaron los estudios del nuevo coronavirus-19, que tiene un mecanismo de multiplicación y replicación similar”, precisó el también doctor en Inmunología comparada e investigador asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En cuanto a la comparación con otras enfermedades más antiguas pero que aún no cuentan con vacunas, More Bayona subraya que no todos los virus son iguales. “Por ejemplo, el VIH tiene un mecanismo de multiplicación mucho más complejo y una estrategia, humanizando al virus, mucho más inteligente, ya que inserta su material genético en la célula y de esa forma, se oculta de nuestras defensas. El virus del COVID-19 no logra ‘esconderse’, su material genético no tiene esa capacidad de insertarse en el genoma del individuo”.

También nos menciona que todas las vacunas administradas hasta la fecha han demostrado no solo ser seguras, sino también eficaces. Esto, gracias a los ensayos preclínicos (en animales) y clínicos (en humanos) que se han realizado antes de poder ser autorizadas para su uso en la población en general.

Los responsables del miedo

Organizaciones y movimientos con vínculos en el extranjero desinforman sobre el COVID-19, realizando actividades callejeras y usando medios digitales. De acuerdo a un informe del medio Salud con Lupa, uno de estos grupos es la autodenominada Organización Mundial por la Vida (OMV), organización creada en el año 2020, con presencia en 12 países (incluido Perú), que difunde teorías de la conspiración sobre el origen de la pandemia y busca desacreditar el proceso de vacunación.

“Los movimientos antivacunas ya han existido desde antes de la pandemia. Estos reciben dinero de diferentes organizaciones internacionales, para promover el no uso de las vacunas, engañando a la población sobre supuestos daños a la salud. Estos grupos antivacunas utilizan el miedo de la población frente a lo desconocido, lo cual es algo normal y una característica humana, que no debe de juzgarse. Esto también puede ocurrir debido a la mala transmisión de los beneficios de la vacuna, lo que provoca que las personas se dejen llevar por las ‘fake news’’', nos dice el doctor More Bayona.

Finalmente, el investigador peruano resalta que las vacunas son el mayor logro para la humanidad, permitiendo disminuir innumerables pandemias. Es indudable que sin vacunas la tasa de mortalidad mundial sería más alta de las que tenemos.

Esta nota periodística fue realizada por los corresponsales escolares Xiomara Jimena Cajahuanca Soncco, Dayana Melany Medina Honorio, Sophia Amaya Delgado Torrico y Jesús Jeremy Monge Rivas del colegio Innova Schools El Sol. Bajo la mentoría del periodista Martín Tumay y la docente Mónica Bautista.