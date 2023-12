Los jóvenes líderes son una fuerza poderosa en el mundo actual, pues son capaces de liderar o representar a un grupo de personas. En los últimos años, muchas mujeres se han animado también a luchar y gracias a ello resalta el poder femenino, que busca promover cambios por un bien común.

El liderazgo es “algo que se forma en base a las experiencias de cada uno, tanto positivas como negativas”, explicó Lynda Montalvo, psicóloga de Reduciendo las Brechas, RET. Agregó que un verdadero líder guía e inspira a las demás personas y es autónomo, capaz de promover la colaboración entre todos los miembros de un grupo, ser flexible, y comprender las necesidades y los diferentes puntos de vista de las personas. Además, los líderes deben inspirar a las persona siempre para la búsqueda de una mejora colectiva.

Jóvenes lideresas en nuestro alrededor

Las corresponsales escolares emprendieron una búsqueda de líderes estudiantiles y se encontró en la I.E. Brígida Silva de Ochoa lideresas que cumplen con las características.

Valentina, alcaldesa del colegio Brígida Silva de Ochoa, comparte su perspectiva para motivar a los jóvenes: “si nosotros mismos no lo desempeñamos, pues los demás tampoco y la mejor manera es arriesgándose y empezar a hacer las cosas por voluntad propia”.

Por su parte, Jhanet, lideresa juvenil de Chorrillos, destaca la necesidad de información responsable para motivar a los jóvenes. “A mí me gustaría poder influenciar a que las personas se ayuden mutuamente (...), sin respeto no podremos lograr una sociedad igualitaria donde no existan las diferencias, siendo esta nuestra mayor problemática hoy en día” explica.

Las lideresas no solo se encuentran en escuelas, también en los deportes. Andrea Quispe, capitana de la selección de fútbol de Chorrillos, sostiene que el ejemplo es indispensable para el liderazgo. Comentó que el papel de líder es guiar y apoyar a su equipo, pero también es necesario dejar que cometan errores para que puedan aprender de ellos. “Creo que el deporte es una gran metáfora de la vida”, dice la futbolista.

Lideresas entrevistadas para la nota de corresponsales escolares.

La otra cara de la moneda

Hoy en día, estas lideresas no tienen total apoyo. En una entrevista con la exalumna Silvia Flores y actualmente profesora del colegio Brígida Silva de Ochoa, comentó que “como maestra observé como a las jóvenes líderes son sofocadas por las mismas alumnas y justo aquellas que deberían apoyarlas, se les aparta”.

En cuanto a la primaria, la docente Epifanía Cotarma explicó que “hay estudiantes que tienen potencial académico, pero como profesora noté cierto comportamiento en niñas que tienen poco aprecio por las futuras lideresas, al ser pequeñas y vulnerables se desaniman”.

¿Cómo inculcamos el liderazgo?

Para tener más lideresas se debe cambiar el pensamiento de los alumnos. Debemos “inculcarnos la capacidad de escuchar opiniones del equipo y críticas constructivas, tener tolerancia hacia las personas y, muy importante, la comunicación”, recalcó la directora del colegio Brígida Silva de Ochoa, Julia Enríquez.