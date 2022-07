Entre mayo del 2021 y abril del 2022 el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional subió 15,14% según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Es así, que productos como el azúcar y sus derivados incrementaron su precio en un 20,1%. Con respecto al pan y los cereales su valor subió en un 15,3%, así como la leche queso y huevos que se elevaron sus precios en un 13, 92 % en el último año.

Esto se ha convertido en una preocupación para todos los consumidores y, sobre todo, para la canasta familiar. Cada vez es más difícil adquirir productos alimenticios de calidad para una buena alimentación.

A 110 kilómetros de la ciudad de Cusco, tras dos horas de viaje en transporte terrestre se encuentra ubicado Paucartambo. Más conocida como la provincia y capital del folclore del Cusco. Esta localidad cuenta con pisos ecológicos montañosos, con valles interandinos, hasta selva alta y baja. Tras tener diversos tipos de suelos y escenarios de cultivo propicios, los pobladores de esta zona enfrentan una crisis económica por la baja de consumo de sus productos oriundos que tienen un gran valor nutricional como la papa, la oca, el tarwi, la quinua, la cebada, entre otros.

Venta de productos en Colquepata. (Foto: Corresponsales escolares)

“Ya no hay ingreso para nosotros, ya no podemos sustentar a nuestra familia, nuestros productos tienen precios muy bajos. Así de caídos estamos los campesinos de Paucartambo. Nuestros productos ahorita están entre los diez soles la arroba de papa de sancochar y ocho soles la papa blanca. Ya no sale a cuenta. Incluso, el abono nos cuesta demasiado”, mencionó el señor Valerio Yapo Amao, autoridad del distrito de Colquepata, quien hizo mucho énfasis en que los productos que solían cultivar y consumir en su localidad sin problemas, ahora les genera un problema debido a que trabajarlos ya no les resulta rentable como antes y en este momento que los productos de la canasta familiar básica se han elevado, podrían ser una buena opción para salir de la crisis.

VALOR NUTRITIVO DE LOS PRODUCTOS DE LA ZONA

Al conversar con profesionales del ámbito de la salud respecto al valor nutricional de los productos andinos y comentar si estos pueden cubrir una dieta alimenticia adecuada, la licenciada en enfermería, Irene Huallpa Layme, indicó que: “los tubérculos como la papa, la oca y la mashua son ricos en carbohidratos, pero carecen de algunos aminoácidos esenciales. Comer quinua, rica en lisina y metionina, cereales como la cañihua y la kiwicha, y legumbres como el tarwi pueden complementar a estos tubérculos. Además, agregándoles por ejemplo carne de cuy puede proporcionar a los habitantes una dieta balanceada”.

Por su parte, el ingeniero agrónomo, Gabriel Choquemaqui Sayre, encargado del proyecto de engorde de ganados vacunos de la municipalidad distrital de Colquepata, precisó, que “la escala nutricional en la zona tiene como base a la carne de cuy, por su alto valor nutritivo, es recomendable sobre todo para el consumo de los menores de edad. Asimismo, se tiene a las papas nativas y las hortalizas que son producidas con abonos orgánicos, también los productos lácteos y sus derivados”.

Paucartambo produce alimentos con alto nivel nutricional. (Foto: Corresponsales escolares)

Cabe precisar que todos estos productos brindan beneficios tanto en el consumo como en la comercialización que se intenta propulsar desde los proyectos promovidos por la municipalidad de dicho distrito cusqueño.

Como evidencia del poder nutritivo de los productos de la zona la directora de la IE Augusto Salazar Bondy, la licenciada Noemi Ordoño Rojas, agregó que, “el estudiante de la IE recorre caminando con tranquilidad un promedio de dos horas diarias para estudiar la secundaria, de lunes a viernes y es evidente que no es cansado para estos adolescentes. En una caminata que se realizó hace unas semanas por el aniversario de la región Cusco, salieron a caminar al lugar denominado Paucona, los estudiantes de la Institución en compañía de sus maestros. Al día siguiente, la gran mayoría de los maestros y maestras mostraron el cansancio y dolores musculares; sin embargo, los estudiantes de la zona, no manifestaron nada y esto en gran parte es por consumir productos de su propia localidad”.

Nota escrita por los corresponsales escolares Yenderson Brady Quispe Yapo, Yeny Melida Mamani Cuenta, Juan Angel Huari Yapo, Belinda Supho Hacho y Melany Cristel Cortez Abril de la I.E. Augusto Salazar Bondy. Bajo la mentoría de la docente Angela Milusca Muñiz Huaman y el periodista Sergio Sicheri.