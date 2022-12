Pese al crecimiento económico que se registró durante el 2021, el nivel de la pobreza entre los hombres y mujeres del Callao no ha logrado revertir su situación observada hace tres años; lo que configura un escenario crítico para la región a la espera de soluciones.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en el Callao alcanzó los índices de 25,5% en el 2021. Si bien dicha cifra implica una mejora frente a lo registrado en el 2020 (32,9%), esta se encuentra muy por encima de lo visto en el 2019 previo a la pandemia (13,3%).

Asimismo, la pobreza extrema al 2021 se ubica en 3,5%, muy por encima de lo visto en el 2019 (0,5%).

En opinión de Victor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, la situación de la pobreza en la región responde a la insuficiencia de ingresos. “Una de las razones es la incapacidad para generar suficientes ingresos, pero en el caso del Callao tiene que ver con los más jóvenes por la incapacidad de insertarse en un empleo de calidad”, acotó.

Fuentes comentó que es en las mujeres donde se registra el mayor impacto de la situación de pobreza en la región. “Si lo decimos por nivel educativo hay personas que tienen educación primaria, educación secundaria incompleta o que no tienen educación, estos son los más afectados. En caso de la zona urbana también afecta a las personas mayores de 65 años”, afirmó.

Frente a ello, el economista considera que no existe una adecuada organización entre los municipios y gobiernos regionales para la entrega de subsidios o beneficios económicos brindados por el Ejecutivo. “No están bien organizados, puesto que no tienen un buen mapeo en el sentido de la identidad de la persona o donde se encuentran. Esto es debido a que no tenemos un sistema de focalización adecuado, lo cual tiene como principal problema la mala gestión de parte de las autoridades municipales”, acotó.

Trabajo en la región

En la región Callao, según comentó la gerente de desarrollo social, las personas que más han acudido por apoyo han sido en su mayoría adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia.

En entrevista, la gerente regional de desarrollo social del Callao, Elizabeth Cornelio Ferrel, comentó que cuando se ha tenido algún caso de vulnerabilidad se coordinó con las municipalidades y organizaciones a fin de brindar el apoyo correspondiente. “También podemos comentar que nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de la Mujer mediante el cual hemos inaugurado el Centro de Emergencia Mujer en Bellavista. A este lugar, en caso de violencia, las mujeres pueden acudir”, dijo.

Asimismo, el Gobierno Regional cuenta con un convenio con el programa Aurora mediante el cual se brinda un refugio temporal en caso de las tentativas de feminicidio. “En este espacio, rescatamos a las mujeres y a sus niños para que puedan ser alejados de ese lugar de circulo de violencia y acogerlas. Tienen atención psicológica legal y talleres productivos para que puedan ellas autoemplearse y seguir creciendo como persona”, explicó.

Cornelio comentó uno de los casos que pudieron atender desde el Gobierno Regional. “Hace un mes aproximadamente acudió a pedir un apoyo social una mujer joven que vivía con sus tres hijos menores de edad y su hermano, una persona con discapacidad, ya que habían perdido sus pertenencias en un incendio. Se procedió a realizar las gestiones para el apoyo como el comedor para que puedan obtener y acceder a este servicio con la municipalidad del distrito”, explicó.

La gerente de desarrollo social del Callao recomendó que si los jóvenes o niños toman conocimiento de una persona en situación de vulnerabilidad, se actúe en compañía de un adulto.

“Ello a fin de evitar situaciones que los expongan a peligros o riesgos. Por lo tanto, si, por ejemplo, se encuentran con niños, niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad o deambulando por las calles, ustedes deben acudir a una comisaría del distrito donde se encuentren o a la Defensoría Municipal del niño, niña o adolescente”, aseveró.

La gerencia regional del Callao, según comentó la entrevistada, cuenta con medios de comunicación como las redes sociales Facebook y Twitter para difundir sus programas de ayuda social como talleres y charlas.

Asimismo, comentó que se han podido realizar grupos de WhatsApp mediante el cual tienen contacto directo con los usuarios. Finalmente, también se cuenta con un boletín físico y virtual donde se difunden actividades y acciones hechas por el gobierno regional.

Nota escrita por los corresponsales escolares Itzayana Elsa Cock Montañez, Bryan André Flores Vega, Luis Aquiles Cayetano Pari, Heyli Isabel Príncipe Rodríguez, Leyre Camila Pérez Gavilán del colegio Sor Ana de los Ángeles. Bajo la mentoría de la docente Vilma Victoria Zambrano Vargas y el periodista Israel Lozano.