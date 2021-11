El Perú está casi por cumplir los dos años desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. En un inicio todo fue caos por la falta de información y el aumento rápido de contagios y muertes. Sin embargo, en diferentes partes del mundo, laboratorios empezaron a investigar para crear una vacuna que en poco tiempo fue exitosa.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido en su lista de uso en emergencias la vacuna Comirnaty de ARN mensajero contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech, hecho que la convierte en la primera vacuna en recibir la validación para uso en emergencias de la OMS”, indico dicha organización en su página oficial.

Asimismo existen otras vacunas contra la COVID-19 que están siendo usadas por la población mundial, luego de ser aprobadas por las autoridades competentes. Estas son la vacuna Johnson & Johson, Oxford – Astrazeneca, Sinopharm, entre otras, indicó el Ministerio de Salud (Minsa).

Actualmente, la situación sanitaria en el Perú va en mejora debido a la vacunación. Sin embargo, sigue siendo necesario seguir los protocolos de seguridad sanitaria y continuar con el proceso de vacunación.

El Minsa sostuvo que: “El viernes 19 de noviembre, un total de 17 personas fallecieron a causa del COVID-19. Con este número, se elevó en 200,801 la cifra de decesos por el mortal virus en el Perú. Además, informó que se incrementó en 1537 los contagios (957 en las últimas 24 horas), por lo que el número total de personas infectadas llega a 2′221,154″.

La vacunación es la principal arma para luchar contra el coronavirus. Pese a eso, cuando anunciaron la noticia muchas personas empezaron a crear diferentes rumores, mitos e información falsa causando miedo a las personas para vacunarse.

En entrevistas realizadas a diferentes ciudadanos de la comunidad El Partidor, Las Lomas en Piura se recopiló opiniones diversas que denotan mitos en torno a las vacunas: “Estoy vacunado ya no uso mascarilla”, “me he colocado la Pfizer es súper mejor y no me dará el covid-19″, “las mujeres ya no tendrán hijos”, “se han desarrollado en muy poco tiempo, por lo que no serían efectivas”, “modifican mi ADN”, “las vacunas tienen tecnología integrada”, entre otros comentarios.

Para poder despejar estas dudas en los ciudadanos contamos con la participación de la licenciada en enfermería Julia Zapata Pulache, especialista en emergencias y desastres, quien trabaja en el Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente en Lima.

“Las vacunas no son ninguna amenaza, son una protección que tendremos aplicada en nuestro cuerpo y si el Covid-19 nos llega a atacar otra vez, no nos afectará tanto como antes”, explicó.

“Cuando nosotros iniciamos a colocar las vacunas a nuestros pacientes, ellos sentían miedo y decían ciertos comentarios negativos. Pero luego, poco a poco, perdieron ese miedo y se fueron vacunando. Hasta que ahora, casi todos estamos vacunados”, agregó la licenciada.

La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, fortalecen el sistema inmunitario, indica la OMS.

Antes de su uso, todas las vacunas autorizadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las distintas fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas con regularidad tras su comercialización. Además, los científicos hacen un seguimiento constante de la información procedente de diversas fuentes en busca de indicios de que causen efectos adversos, añade la organización internacional.

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios leves, por ejemplo, fiebre baja, dolor de cuerpo, dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección que desaparecerá en pocos días.

“Las vacunas son nuestra única solución para hacer que este virus ya no se propague. Vacunarnos es la mejor opción”, comentó la licenciada Julia Zapata Pulache invitando a los ciudadanos a vacunarse.

Nota escrita por los corresponsales escolares Úrsula Anais Juárez Torres, Camila Zapata Pulache, Juan Sebastián Flores Cordova y Jhonatan Miguel Elías Céspedes del colegio 14926 El Partidor – Las Lomas, Piura. Bajo la mentoría de la docente Diana del Pilar Lloclla Marchena y la Periodista Francesca Raffo.