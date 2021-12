“Salud mental” es un término muy utilizado ahora en la actualidad, puesto que es empleado para referirse al equilibrio, balance y manejo que presenta una persona sobre su entorno social y psicológico. Dichos aspectos involucran subtemas o factores como la amistad, el desenvolvimiento recreativo (sea online o presencial), la condición del organismo, así como el ámbito laboral y la educación.

Este último ha generado un gran impacto en la vida de los estudiantes durante 7mo grado. El estado de emergencia, impuesto por el gobierno a causa de la reciente pandemia por COVID-19, conllevó la implementación de las clases a distancia por medio de la tecnología.

Frente a dicha modalidad virtual, hemos podido evidenciar ciertos cambios en la actitud y rutina de los jóvenes. Uno de ellos es el surgimiento de la ansiedad.

La reconocida psicóloga Antonella Galli, autora del libro “Tú importas” (2021, Editorial Caja Negra) nos comparte sus opiniones al respecto: “Creo que los amigos son los primero psicólogos que uno puede tener; si pasaba algo en casa, si tienes nervios, problemas familiares o presión (que comúnmente son preocupación proclives al estudio) e ibas despejando el estrés mediante la comunicación con tus amistades, ya sea dentro o fuera de clases, como en los momentos de recreo o deporte, por ejemplo.

Pero estar tanto tiempo encerrado ha hecho que los chicos dejen de tener esa energía que está dentro del contexto social y el ejercicio físico, entonces se han ido deprimiendo y, por ende, aumentando la ansiedad.

Un consejo en este contexto es que los chicos necesitan socializar, pero con las medidas de salubridad necesarias”.

Es cierto que una población considerable de adolescentes desarrolla mayor seguridad y confianza al momento de entablar una conversación a través de la pantalla, puesto que pueden pensarlo dos veces antes de enviar un mensaje de texto. E inclusive, cambian radical o parcialmente su forma de ser con la finalidad de “encajar” en un determinado grupo, pero lo único que se demuestra es la falta de Identidad Colectiva y/o autenticidad en la persona, sin mencionar el desgaste de habilidades comunicativas para manifestar una opinión, disertar en un repertorio presencial y etc.

Mientras que, en un entorno cara a cara, es posible evaluar la gestualidad y lenguaje corporal del hablante u oyente, de modo que se desarrollen técnicas de socialización efectiva, que serán aplicadas en todo momento.

Para profundizar en este tema conversamos también con Arturo Rodolfo Velazco Lescano, psicólogo y pedagogo de la institución educativa Innova Schools - Sede Ica.

“Primero que nada, se debe regular el tiempo en el que uno se encuentra expuesto al brillo del computador, laptop o celular. Ello sin dejar de lado el factor sueño, dado que está comprobado que las personas que no tienen un descanso oportuno ocasionan que los procesos cognitivos de sus sistemas se vean afectados. En otras palabras, se evidencia un agotamiento generalizado y si no le dan un alto no se podrán llevar a cabo las actividades cotidianas”, indicó.

Finalmente, los resultados de una encuesta dirigida a estudiantes de Ica indican que una de las tantas emociones experimentadas a causa de este confinamiento fue la tristeza, pues muchos de ellos lamentablemente se perdieron de su graduación de primaria, lo que dio origen a una celebración de aquel evento via zoom o meet. Por esa razón la mayoría sintió frustración y nostalgia al recordar dicho momento y no tener presente la imagen de sus amigos o compañeros más queridos.

Nota escrita por los corresponsales escolares Vania Moquillaza Ramirez, Matias Delgado Guadiamus, Maria Fernanda Gutiérrez Cerna y Kamila Cespedes Siguas del colegio Innova Schools Ica. Bajo la mentoría del docente Jesús Andrea Hernández y el periodista Miguel Rocca.