Jóvenes barristas toman las calles de Pucallpa: un desafío urgente para los candidatos del 2026

En el asentamiento humano Sargento Lores, ubicado en el distrito de Manantay, en Pucallpa, la violencia juvenil se ha vuelto parte del día a día. Jóvenes barristas se enfrentan a pedradas y, en ocasiones, a machetazos, alterando la tranquilidad de la zona. Los vecinos viven con miedo de salir de sus casas, sobre todo por sus niños, mientras las calles se convierten en escenario de constantes enfrentamientos.

Un exintegrante de una barra de Pucallpa, a quien por su seguridad llamaremos “Julián”, recordó cómo fue unirse a estos grupos. “Cuando ingresas a la barra, vas a tener una familia alejada, una madre alejada, un padre alejado, por esa razón” , contó por teléfono, y que dentro de la barra pasó por diferentes peleas, en las que “te rompen la cabeza, a veces te cortan…”. Decidió alejarse tras una relación que lo ayudó a cambiar: “Cada quien cambia por una mujer o alguien decide salir para estar mejor y feliz”.

Su testimonio refleja una realidad que preocupa a muchos padres. La madre de un joven que también formó parte de una barra, explica: “Yo me enteré por rumores, pero cuando lo vi con mis propios ojos, tuve que poner límites para que pueda salir de eso. La juventud se puede equivocar, pero las equivocaciones se pueden remendar si los padres se ponen firmes”.

Desde las casas del barrio, el miedo es cotidiano. Marina, vecina del sector, sufre este problema a diario: “Afecta mucho la tranquilidad, sobre todo de los padres que tenemos niños pequeños. Da tristeza y rabia ver que chicos con tanto futuro se están malogrando” , dijo. Para ella, muchos padres no controlan a sus hijos, y eso empeora la situación.

Una realidad que se repite en todo el país

No se trata de un problema nuevo. Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 8,6% de los actos de vandalismo urbanos en el Perú fueron cometidos por barras bravas y el 46,4 % por pandillas juveniles.

La profesora Enter Arévalo identifica dos factores principales que empujan a los adolescentes hacia las pandillas: “Uno es la familia, y otro la sociedad. Muchas veces en el hogar no están presentes ni el padre ni la madre”. También sostiene que esto afecta el aprendizaje, pues “hay mucha violencia y los estudiantes no están preparados para asumir ciertos problemas que conlleva esta situación”.

La psicóloga Rogelia Loayza, del programa PREVI de la UGEL Coronel Portillo, añade que “desde marzo hasta hoy se han reportado alrededor de 130 casos de violencia entre adolescentes en la región Ucayali” . Explica que estos casos “tienen raíces en la falta de comunicación familiar y en la poca gestión emocional de los jóvenes”. Además, enfatiza la necesidad de “fortalecer las habilidades sociales, promover actividades culturales y deportivas, y trabajar articuladamente entre la escuela, la familia y las instituciones del Estado”.

Voces que piden soluciones

A pesar del miedo, las voces del barrio y de la escuela se unen en un pedido común: que las autoridades actúen. La profesora Arévalo plantea que en los colegios “haya psicólogos permanentes, porque son aliados estratégicos que ayudan a orientar a los estudiantes y a los padres” .

La psicóloga Loayza pide que los próximos candidatos reconozcan el problema como una prioridad. “Debe asignarse a cada colegio un policía que salvaguarde la integridad de los estudiantes. También se necesitan presupuestos para talleres de danza, teatro, pintura o carpintería, actividades que ocupen a los adolescentes en cosas positivas”.

Barristas y pandilleros usan las calles como campos de batalla. Psicóloga Rogelia Loayza advierte la falta de comunicación familiar como una de las causas. (Foto: Corresponsales Escolares)

Marina, la vecina, tiene su propio mensaje para las futuras autoridades: “Yo aconsejaría que los muchachos que no estudian o causan desorden tengan algo obligatorio que hacer, como el ejército o el estudio, para que no estén vagando”.

‘Julián’ manifiesta que, en caso haya enfrentamientos, “que los intervengan y los lleven al Ejército, sino la violencia va a seguir creciendo y las bandas van a aumentar”.

Finalmente, la madre de un ex pandillero deja una reflexión que resume el sentir del barrio: “Los padres debemos estar atentos, pero también necesitamos apoyo. Ojalá que los que vengan en el 2026 escuchen a las familias”.

Como se ve, hay muchas propuestas. En Pucallpa, la violencia juvenil sigue tomando las calles, y, en Sargento Lores, como en muchos barrios del país, los vecinos piden soluciones reales.