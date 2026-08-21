Las aulas y las urnas: el despertar político de las futuras generaciones tras las elecciones presidenciales del 2026

Mientras el timbre anuncia el recreo y en los pasillos del Colegio José Carlos Mariátegui La Chira, del distrito de San Martín de Porres, se empieza a escuchar el bullicio habitual de los estudiantes al divertirse o interactuar entre ellos, en algunas de las aulas de segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria se inicia un debate mucho más maduro de lo que sugieren las pizarras y de lo que comúnmente se observa dentro de la institución.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2026 culminó, pero su desarrollo continuó su rumbo a través de un largo conteo de votos y, algunos alumnos de la institución educativa estaban preocupados por cómo podría verse afectado el país.

Los alumnos intentan involucrarse en la discusión aún sin tener la capacidad de votar, pues consideran que los resultados de una elección presidencial afectan su futuro en aspectos como sus estudios, sus trabajos y las familias que formen más adelante.

Sin embargo, una investigación cuantitativa realizada por un grupo de alumnos de estos cuatro grados, aplicada a 232 estudiantes del centro educativo, revela que las futuras generaciones no son simples espectadoras del destino del país, como podría pensarse. Todo lo contrario.

Mediante un cruce de datos estadísticos y entrevistas a la propia comunidad educativa, este informe demuestra cómo el ecosistema escolar analiza, cuestiona y redefine el valor de la participación estudiantil, mostrando cómo los propios estudiantes pueden influir en gran medida en lo que sucede a su alrededor si actúan de manera organizada.

Si bien este sector de la población no ha formado parte de los últimos comicios, esta situación podría cambiar si se toman las medidas necesarias. Por ello, tienen la certeza de que el nuevo rumbo político definirá sus oportunidades educativas y profesionales, lo que explica su interés y esfuerzo por aprender y conocer más sobre el tema, con la esperanza de que su futuro se vea beneficiado.

No obstante, al intentar informarse encuentran dudas y obstáculos que dificultan su búsqueda de conocimiento. Por ello, a continuación abordaremos estas interrogantes y mostraremos cómo, pese a recibir poca atención pública, siguen siendo relevantes para ellos.

La paradoja académica

Al analizar los resultados de las encuestas realizadas al alumnado, se encontró una paradoja interesante respecto a las características que debería tener una persona para ejercer un cargo público. Aunque los estudiantes consideran importante la formación académica, también muestran una clara preferencia por la experiencia al momento de evaluar a un candidato.

En primer lugar, el 79,8% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los estudios superiores deberían ser un requisito para postular a cargos importantes. Este resultado demuestra que la mayoría de los estudiantes considera que la preparación académica brinda los conocimientos y las herramientas necesarias para asumir responsabilidades públicas y tomar decisiones informadas.

Sin embargo, al comparar este resultado con otras respuestas de la encuesta, surge una aparente contradicción. Mientras casi ocho de cada diez estudiantes apoyan la exigencia de estudios superiores, un porcentaje muy similar, el 78,8%, considera que la experiencia es más importante que los estudios superiores en un candidato.

En otras palabras, los jóvenes valoran la educación como un requisito fundamental, pero, a la hora de elegir entre ambas cualidades, suelen confiar más en quienes han demostrado capacidad para actuar y resolver problemas en situaciones reales. Esta diferencia revela que los estudiantes no rechazan la formación académica; por el contrario, esperan que esta vaya acompañada de experiencia práctica.

Conciencia estudiantil y formación ciudadana

Hoy en día se suelen cuestionar mucho los temas tratados en clase. Incluso, se piensa que los jóvenes desaprovechamos oportunidades cruciales y que solo buscamos “encajar” en las redes sociales y sus contenidos, ya sea en TikTok, Instagram, WhatsApp o algún videojuego en línea. Lamentablemente, esta percepción suele generalizarse en exceso, restando importancia a la autonomía de cada persona.

Sin embargo, nuestra investigación demuestra que el 96,6% de los alumnos encuestados tiene claro que las elecciones del 2026 son muy importantes para sus vidas. Asimismo, un 91% reconoce que las decisiones de un presidente o del Congreso definen, en gran medida, su futuro profesional.

Orientarnos e informarnos dentro de una misma estructura social no implica que todos tengamos los mismos puntos de vista o tomemos las mismas decisiones. El 90,1% de los estudiantes reconoce que el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica (DPCC) es fundamental en su formación. Las clases, los diálogos y los constantes debates contribuyen a construir nuestra autonomía e ideología, algo que se evidencia en la participación dentro de las elecciones del municipio escolar, donde se presentan listas, candidatos y propuestas. Este proceso implica tomar decisiones basadas en la información disponible y en el desarrollo de las campañas.

Se suele considerar que los jóvenes estudiantes formamos parte de un cambio constante que abarca mucho más que un simple relevo generacional. También implica la construcción de diversas percepciones sobre la democracia, el gobierno, los valores y la convivencia humana. Desde las instituciones educativas se busca que este cambio sea positivo y contribuya a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno.

Demostrar interés en las elecciones del 2026 no debe ser una actitud superficial, sino una acción que motive a los ciudadanos a reflexionar sobre un futuro colectivo. Cuando ejercemos nuestro derecho al voto, no solo respaldamos aquello que consideramos correcto, sino que también formamos parte de una decisión que guiará la vida de millones de personas en el país.

Los jóvenes reconocemos el conflicto democrático que se evidenció durante las jornadas electorales; sin embargo, creemos que lo correcto es dejar de lado la indiferencia y trabajar de manera conjunta. Debemos dejar de pensar únicamente en el impacto político individual y considerar también a quienes, lamentablemente, no cuentan con medios de información confiables ni siquiera con acceso a una educación básica. En medio de un país fragmentado, los jóvenes no solo pensamos en nuestro propio futuro: deseamos reconstruir un mejor futuro para todos.

La voz de los docentes

Los resultados de nuestra encuesta muestran que los estudiantes tienen interés por las elecciones y por las decisiones que toman las autoridades del país. Para conocer más sobre este tema, entrevistamos a dos docentes de nuestra institución educativa, quienes compartieron su opinión sobre la importancia del voto y la forma en que una persona debe informarse antes de elegir a un candidato.

El profesor de Educación Física José Peña considera que votar es muy importante porque permite elegir a las futuras autoridades del país. Para decidir su voto, señala que revisa la hoja de vida de los candidatos, sus propuestas y su experiencia profesional. Además, explica que utiliza fuentes oficiales, como las plataformas de los organismos electorales, para conocer mejor a quienes postulan a cargos públicos.

Por su parte, la profesora de Ciencias Sociales María Córdova señala que el voto es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos participar en decisiones importantes para el país. Ella considera que es necesario investigar la experiencia de los candidatos, conocer sus propuestas y analizar cómo han actuado frente a diferentes problemas antes de tomar una decisión.

Ambos docentes coinciden en que las personas deben votar de manera informada y pensando en el bienestar de todos. También destacan que las decisiones de las autoridades pueden influir en las oportunidades de los jóvenes y de las personas más vulnerables. Por ello, creen que es importante que desde la escuela los estudiantes aprendan a informarse, analizar diferentes opiniones y participar de manera responsable en los temas que afectan al país.

Reflexiones activas

Los resultados de las encuestas y las entrevistas nos permiten concluir que los estudiantes sí tienen interés por las elecciones y por las decisiones que toman las autoridades del país. La mayoría considera que estos temas son importantes porque pueden influir en su educación, en sus oportunidades de trabajo y en su futuro.

Además, los estudiantes valoran que los candidatos tengan estudios, experiencia y propuestas claras. También creen que es importante informarse antes de tomar una decisión y conocer la trayectoria de las personas que buscan representar a la población.

Por otro lado, las entrevistas realizadas a los docentes mostraron que los adultos también consideran fundamental analizar la información antes de votar. Tanto estudiantes como profesores coinciden en que el voto debe ejercerse de manera responsable y pensando en el bienestar de todos.

En conclusión, esta investigación demuestra que los jóvenes no son indiferentes a la realidad del país. Aunque todavía no pueden votar, muchos ya reflexionan sobre los problemas del Perú y reconocen la importancia de participar de manera informada en las decisiones que marcarán el futuro de nuestra sociedad.