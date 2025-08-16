Obra inconclusa en Huancavelica: avenida Manchego Muñoz lleva más de un año abandonada

La obra para pavimentar la avenida Celestino Manchego Muñoz, ubicada en el departamento de Huancavelica, permanece inconclusa desde hace más de un año, generando una profunda afectación en la calidad de vida de los vecinos, comerciantes y transportistas locales.

El proyecto, que se inició el 24 de mayo del 2024, fue concebido con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular y peatonal, pero ha terminado provocando una crisis económica, sanitaria y social en toda la zona. La obra, con un presupuesto aproximado de 5 millones de soles, está a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. A pesar del tiempo transcurrido, hasta la fecha solo presenta un 13% de avance físico, lo cual ha generado indignación entre la población.

Cabe resaltar que los trabajos estuvieron suspendidos desde el 17 de diciembre del 2024 hasta el 22 de abril del 2025, una pausa que agravó aún más los problemas.

La paralización de la obra afecta directamente a pequeños negocios, como esta juguería que opera en medio de los escombros y la improvisación. (Foto: Corresponsales Escolares)

Pérdidas económicas y amenazas sanitarias

La paralización de la obra no solo ha afectado la transitabilidad, sino también la economía local. Los comerciantes de la zona han sido duramente golpeados. “El acceso restringido y el ruido constante han ahuyentado a mis clientes. Las ventas han caído significativamente y me he visto obligado a reducir mis horas de atención”, relata Juan Pérez Huamán, dueño de un pequeño negocio colindante.

No obstante, el problema trasciende lo económico. En diversos tramos de la avenida se ha observado acumulación de agua estancada, lo cual ha generado criaderos de mosquitos y representa un grave riesgo para la salud pública. “Es un caldo de cultivo para enfermedades. He visto a niños jugando cerca de los charcos y eso nos preocupa mucho”, añade el señor Pérez.

Además, se han detectado malos procedimientos técnicos relacionados con el desagüe y la filtración de agua, agravando el deterioro de la vía y evidenciando una falta de supervisión adecuada.

Montículos de tierra y mallas de seguridad rodean puestos de comida en plena avenida Manchego Muñoz. La obra de pavimentación lleva más de un año paralizada. (Foto: Corresponsales Escolares)

Transporte interrumpido y malestar ciudadano

A diario, quienes dependen del tránsito fluido para trabajar enfrentan serias complicaciones. Los transportistas también han sufrido las consecuencias. Uno de ellos, que lleva más de cinco años transitando por la zona, comentó: “Me veo obligado a dar vueltas por calles alternas para llegar a mis destinos. No hay movilización normal por esta avenida. Es incómodo, lento y costoso”.

El malestar es general. La comunidad está considerando organizarse para exigir a las autoridades la reactivación inmediata de la obra y apoyo para los comerciantes perjudicados. “No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo responsabilidad. Esta situación no puede seguir así. Necesitamos una solución ya”, expresó uno de los vecinos con firmeza.

Los pobladores esperan la respuesta de las autoridades pertinentes mientras la obra sigue inconclusa. (Foto: Corresponsales Escolares)

Irregularidades

Sin embargo, este problema no es un hecho reciente, según el Informe de Hito de Control n° 040-2025-OCI/0396-SCC, emitido por la Contraloría General de la República, las irregularidades de la Municipalidad Provincial de Huancavelica en obras no ejecutadas son graves. Un caso específico es el tramo entre el jirón José María Chaves y el pasaje Tumbes, donde se identificaron 397.50 metros cuadrados sin intervención, a pesar de que se habían presupuestado trabajos en esa área.

En la actual obra inconclusa, la falta de supervisión ha permitido que la empresa contratista no custodie adecuadamente la obra, lo que ha contribuido al abandono progresivo de los trabajos. Desde el equipo técnico de la obra, el ingeniero residente Clever A. señaló que los retrasos se deben principalmente a problemas con el presupuesto y proveedores que no cumplen con las entregas de materiales a tiempo.

“Hemos tenido dificultades logísticas. Además, algunos trabajadores se ven afectados por vecinos molestos que les reclaman por el retraso, lo cual complica aún más la ejecución”, explicó. A pesar de estas declaraciones, los pobladores consideran que las explicaciones no justifican el abandono prolongado y la falta de planificación.

Un problema para todos

Lo que debía ser una obra de progreso y desarrollo se ha convertido en un símbolo de ineficiencia, mal manejo administrativo y desamparo al ciudadano. Mientras la avenida Manchego Muñoz permanece en abandono, los vecinos siguen enfrentando pérdidas económicas, riesgos sanitarios y restricciones de movilidad.

Como pobladores huancavelicanos, nos preocupa profundamente que la obra de pavimentación de la avenida Celestino Manchego Muñoz siga sin concluirse. Esta situación ya no es solo un retraso en la construcción, es una afectación directa a nuestras vidas. Como estudiantes, nos complica llegar al colegio: los vehículos no pueden pasar con normalidad, hay mucho polvo y tierra por todas partes. Algunas compañeras llegan tarde porque el transporte demora más de lo normal.

Por si no fuera suficiente, las aguas estancadas desprenden malos olores y pueden convertirse en focos de enfermedades. Ver cómo los negocios cierran o pierden clientes por culpa de esta obra abandonada, nos hace preguntar ¿cuánto más debemos esperar para que las autoridades respondan? También nos hace pensar en el daño económico que está sufriendo nuestra comunidad.

Aquella misma comunidad exige acciones concretas y responsables por parte de las autoridades, y que esta situación no quede en el olvido, como tantas otras obras inconclusas en la región.