Psicólogo escolar: ¿solución o desilusión para los adolescentes preocupados por su salud mental?

Muchos estudiantes de secundaria son conscientes de que el apoyo psicológico en su institución educativa no es suficiente, habiendo un gran porcentaje de estudiantes que tienen problemas personales que parten desde su infancia y se incrementaron en la pandemia. Según información del Instituto Nacional de Salud Mental, el confinamiento dejó secuelas significativas en los adolescentes, con un aumento de casos de ansiedad, depresión y aislamiento social. Ante esto, los menores recurren a terceros que, en algunos casos, pueden llevarlos a tener respuestas erróneas y poco profesionales.

Por ello, los psicólogos cumplen un rol fundamental como guías y apoyo emocional para la formación integral de los estudiantes de secundaria. Sin embargo, a pesar de su importancia en el contexto educativo, existen varias evidencias de que los estudiantes tienen desconfianza hacia los psicólogos, sus padres y profesores.

Desconfianza

Los estereotipos, la influencia de las redes sociales y psicólogos poco profesionales han creado una idea errónea y de desconfianza hacia los profesionales de la salud mental, según la investigadora Estefanía Urbano, quien comenta que “se piensa que uno va al psicólogo en el colegio cuando se porta mal o cuando tiene problemas serios”.

Otro tema a considerar es que los adolescentes suelen diagnosticarse ellos mismos, lo que fue evidenciado por el resultado obtenido en un formulario aplicado, entre los días 8 al 12 de junio, a los estudiantes de secundaria de la institución educativa particular Mi Hogar y Escuela del distrito de Lince.

El 76,9% de los encuestados dijeron haber pasado por una experiencia difícil y que atraviesan problemas emocionales como el estrés, ansiedad o incluso depresión, sin buscar ayuda profesional. El 45,8% señala que el apoyo psicológico en su institución educativa es bajo.

Ante esta problemática, la investigadora en psicología Estefanía Urbano de la PUCP, explica: “Los adolescentes atraviesan problemas emocionales importantes como estrés, ansiedad o incluso depresión, sin buscar ayuda profesional dentro de su institución educativa”.

Según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas entre 10 y 19 años presenta cambios físicos, emocionales y sociales debido a diferentes problemas como el bullying y la exclusión social que los deja en un contexto de descuido y que afecta directamente su salud mental.

Cuantos más sean los factores de riesgo a los que estén expuestos, mayores serán los problemas que, al no ser tratados con el debido procedimiento, suelen ser perjudiciales. La psicóloga Estefanía Urbano lo explica así: “Un adolescente no se quiere mostrar frente a los demás con problemas mentales y por eso se resiste a acercarse a un profesional”.

El papel de las redes sociales

Las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) han tomado protagonismo en la vida de los adolescentes. Estas herramientas pueden generar un desarrollo negativo en la vida emocional, evidenciando diversos factores. Uno de ellos es la desconfianza que muchas veces se genera en un familiar o adulto. Esta también se dirige a su círculo social.

Según una investigación realizada por la UNAM, existen cuentas de Internet con cerca de 700 millones de usuarios semanales. Una proporción significativa los utiliza para apoyo emocional. Asimismo, recalca que el 13% de los adolescentes entre 12 y 17 años afirma usar la IA para recibir consejos sobre salud mental, y entre los 18 y 21 años, la cifra aumenta a 22%.

Además, más del 70% de los adolescentes utiliza herramientas de IA, y más de la mitad recurre a ellas para buscar apoyo emocional. Esto ocurre porque ellos mencionan que los entienden de mejor manera. Por otro lado, la inteligencia artificial busca adaptarse y complacer al usuario sin tener una visión real y profunda del problema a tal punto que da la impresión que busca reemplazar el trabajo de un psicólogo para generar confianza en la persona sobre su futuro. Es por ello, que Estefanía Urbano reafirma que hoy en día “es muy fácil para un adolescente contarle sus problemas a la IA, pedirle un consejo (…) La IA está cargada de tanta información que te puede responder de manera completa”.

Diferencias entre los colegios públicos y privados

Existe una notable diferencia entre colegios privados y públicos, ya que la mayoría de instituciones particulares invierten más en ayuda psicológica, brindando relevancia a los profesionales de este campo, en comparación de las escuelas estatales que muchas veces no cuentan con un profesional de psicología, y si lo tienen, su capacidad suele ser limitada.

Muchos colegios privados tampoco se salvan de los cuestionamientos, pues una considerable cantidad de estudiantes de secundaria dicen que la mejor opción para mejorar la psicología en su colegio es cambiar a los psicólogos porque comentan que realizan a medias su trabajo, les fomentan más desconfianza y afirman que no pueden expresarse de manera libre con ellos.

El 43,4% de estudiantes de secundaria de nuestra institución educativa Mi Hogar y Escuela del distrito de Lince opina que para mejorar el funcionamiento psicológico de su institución educativa se debe mejorar el trato o método de trabajo para así lograr la comunicación esperada.

El tema de la salud mental siempre va a ser difícil de hablar, por ello existen los psicólogos, quienes son los más preparados para resolver nuestras dudas e inquietudes necesarias para más adelante formarnos como personas capaces de manejar nuestros problemas emocionales de manera autónoma.

Debemos tener en cuenta que, en la etapa de la adolescencia, la desconfianza hacia los adultos y los psicólogos es un tema común. Se debe trabajar por fomentar un cambio de enfoque desde temprana edad, para así lograr un impacto positivo en la orientación y búsqueda de ayuda por parte del adolescente, normalizar el cuidado emocional y garantizar un mejor futuro para todos. Sanar es un viaje y no una carrera.