El calor excesivo se ha convertido en un problema crítico para los habitantes de la ciudad de Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, en la selva del Perú, la cual ya enfrenta una serie de desafíos ambientales significativos.

En los últimos años, dicho departamento ha experimentado un notable aumento en las temperaturas, las cuales, en la actualidad, son superiores a los 30° C en su valores máximos, mientras que los mínimos bordean los 23° C.

El cambio climático global y factores locales como la deforestación y el crecimiento descontrolado de áreas urbanas, serían los detonantes para que la ola de calor genere estragos en la población.

Si bien las altas temperaturas afectan a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, los cuales son propensos a sufrir problemas de salud como golpes de calor, existe un sector que se ve afectado considerablemente por esta coyuntura: los escolares.

Las elevadas temperaturas se han convertido en un serio problema para los escolares de la ciudad de Pucallpa | Foto: Karla Xiomara Nikoll Del Aguila Mucha

Niños y adolescentes ven perjudicado su rendimiento académico debido al fuerte calor y a que reciben sus lecciones diarias en aulas que, en la mayoría de casos, no cuenta con la ventilación adecuada. Esto hace que los alumnos tengan problemas para concentrarse y absorber conocimientos.

La deshidratación y los golpes de calor se presentan como las principales amenazas para los entusiastas jóvenes que, a pesar de las adversidades, hacen lo posible por tener un buen rendimiento académico, aún cuando les toca atravesar dificultades por causa del clima.

“La ciudadanía no se preocupa por el medio ambiente y últimamente ha ocasionado incendios forestales. Se siente mucho calor, acá no contamos con un techo cuando hacemos educación física en la losa deportiva. El calor afecta mucho mi aprendizaje. Algunos compañeros no cuentan con recursos económicos para comprar agua y tampoco hay para comprar un ventilador, eso afecta mucho”, indicó un alumno de la institución educativa José Olaya Balandra.

“Los estudiantes de las diferentes secciones, de primer grado a quinto grado de secundaria, durante la tarde sufren malestares que afectan su salud, lo que en algunos casos los obligan a retirarse de la institución y volver a casa. La asistencia (a clases) es 17 de 27 o 30 estudiantes. Es una preocupación grande ya que, disminuyendo los que regresan a casa, quedan menos alumnos en el aula”, dice, por su parte, Ruth Treeyci, alcaldesa e integrante de corresponsales escolares de la Institución Educativa El Trébol.

En Pucallpa, las escuelas a menudo carecen de recursos adecuados para mitigar los efectos del calor. La falta de aire acondicionado, ventiladores y acceso a agua potable, incrementa la vulnerabilidad de los estudiantes ante las condiciones climáticas adversas.

El problema se hace aún más notorio porque los docentes no han recibido una capacitación para evitar casos de golpe de calor entre alumnos y trabajadores. “No hemos tenido ese aporte por parte de nuestros superiores, pero por conocimientos previos sabemos que debemos evitar exponernos al Sol y también evitar que nuestros estudiantes lo hagan”, declaró Óscar Mejía, subdirector de la Institución Educativa El Trébol.

Por su parte, el director de ese colegio, Jesús Monroy, comentó que ha trabajado con las brigadas de cambio climático para establecer protocolos de riesgo y así evitar problemas de salud en estudiantes y docentes por el calor.

“Tenemos que en lo posible usar los lugares que tienen sombra y estén bajo techo para estar resguardados y no exponeros al Sol ni al calor. Vivimos en una zona tropical donde el calor arrecia y debemos tomar medidas para establecer acuerdos y se logre la ventilación en las aulas y tratar en lo posible de ir cambiando”, mencionó.

Una alumna hace uso de un lavadero dentro de la Institución Educativa el Trébol de Pucallpa | Foto: Corresponsales escolares

Por si fuera poco, otro problema

En la Institución Educativa José Olaya Balandra, los alumnos y profesores no solo tienen al calor como un escollo al que deben enfrentar a diario; sino, también, a otro inconveniente que les afecta en similar medida: la inundación de las aulas.

El alcalde de ese colegio, Manases Zúñiga, explicó que este problema surgió porque en la parte posterior del centro educativo se está construyendo un parque, lo cual ha hecho que la tierra se amontone en una pared que es parte de la infraestructura educativa y se escape el desagüe.

“Me fijé que el agua viene de la pista y entra por la parte de la puerta posterior que tenemos a un lado. Toda el agua entra por esa puerta y como es cajón, toda el agua queda y afecta a los salones. Estamos entrando en la temporada de lluvia y eso nos va a afectar mucho”, narró el estudiante.

“Estaba planeada la reconstrucción del nuevo colegio, pero la población no nos quería donar parte del terreno y, en vez de buscar uno, mandaron a construir un parque”, reclamó.

El joven se mostró preocupado porque próximamente se realizará una pasantía en su centro educativo con la participación de alumnos de otros cuatro colegios de la zona.

En tanto, el docente Raúl Torres, subdirector de la institución, refiere que la problemática de la inundación todavía sigue igual y acusó que las autoridades ponen trabas para atender esa urgencia.

Lo que se necesita

Alumnos y docentes esperan que las autoridades educativas locales y la comunidad en general tomen medidas rápidas para enfrentar este problema. La implementación de programas que proporcionen equipamiento adecuado a las escuelas, además de la promoción de hábitos saludables entre los estudiantes, puede ayudar a enfrentar esta adversidad antes que sea demasiado tarde.

Considerar acciones a largo plazo como la reforestación y la creación de espacios verdes en la ciudad, también será una solución importante.

El calor excesivo no solo representa un desafío inmediato para los escolares de Pucallpa en 2024, sino que, también, pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar las causas subyacentes del cambio climático y sus efectos en la salud y la educación de las futuras generaciones.

Datos clave sobre los golpes de calor

La licenciada en enfermería Thalía Lema Arostegui explica qué es un golpe de calor y cuáles son sus síntomas.

“Los síntomas y signos que presenta un golpe de calor en una persona pueden manifestarse con sarpullido, desmayos, dolor de cabeza, irritación y malestar emocional”.

“La principal causa del golpe de calor es la deshidratación. No se trata con medicamentos ni antibióticos. Lo que se tiene que hacer es mantener al paciente en un lugar fresco, administrarle fluidos, ya sea por la vía oral (si lo tolera) o por vía endovenosa, y se debe tratar de que la temperatura se regule de la mejor manera”.

“Las personas con diabetes u otras comorbilidades son susceptibles a sufrir un golpe de calor, porque su sistema inmunológico no está preparado para enfrentarse a cambios ambientales”.

