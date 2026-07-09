¿Estamos cuidando el lugar donde aprendemos?: el reto ambiental de los estudiantes de un colegio de Tumbes

Botellas plásticas abandonadas sobre el césped, envolturas de alimentos en los pasadizos y áreas verdes cada vez más deterioradas forman parte de una escena recurrente que preocupa a la comunidad educativa de la Institución Educativa Emblemática N.° 093 “Efraín Arcaya Zevallos”, ubicada en la provincia de Zarumilla, en Tumbes.

Nuestra institución alberga a aproximadamente a 2,250 estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Al inicio del año escolar, los alumnos encontraron espacios limpios, amplias áreas verdes, mobiliario renovado y modernas instalaciones. Sin embargo, con el paso de los meses, algunos de estos ambientes han comenzado a mostrar signos de deterioro debido a prácticas poco responsables relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

Durante los recreos y otras actividades escolares, es frecuente observar residuos como botellas de plástico, bolsas y platos descartables fuera de los contenedores de basura. Asimismo, algunas áreas verdes son utilizadas inadecuadamente, afectando el césped y las plantas. A ello se suma el desperdicio de agua en los servicios higiénicos, una situación que también genera preocupación dentro de la comunidad educativa.

Un compromiso que involucra a todos

El deterioro del entorno escolar no solo afecta la imagen de nuestra institución, sino que también pone en riesgo la conservación de los espacios verdes y limita el fortalecimiento de hábitos responsables entre los estudiantes. Mantener un ambiente limpio, saludable y sostenible contribuye al bienestar de toda la comunidad educativa y favorece una mejor convivencia.

Frente a esta realidad surge una pregunta importante: ¿qué tan conscientes somos del cuidado del medio ambiente? Aunque muchos estudiantes demuestran compromiso con la limpieza y conservación de los espacios comunes, aún existen prácticas que evidencian la necesidad de fortalecer la educación ambiental. Por ello, resulta fundamental promover acciones de sensibilización que fomenten el respeto por nuestro entorno y contribuyan a formar ciudadanos más responsables con el ambiente.

Pequeñas acciones, grandes cambios

El cuidado del medio ambiente dentro de un colegio es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de toda la comunidad educativa. Adoptar hábitos como depositar correctamente los residuos en tachos de basura, cuidar las áreas verdes y hacer un uso responsable del agua permitirá conservar un entorno limpio, saludable y agradable para todos. Solo mediante la conciencia ambiental y la participación activa de estudiantes, docentes y familias podremos fortalecer una cultura de respeto por nuestro entorno y contribuir a la construcción de un futuro más sostenible.

Aprendizajes

La elaboración de este reportaje nos permitió comprender que el periodismo va más allá de informar. A través de la investigación de una problemática presente en nuestra propia institución educativa, descubrimos que el ejercicio periodístico también puede contribuir a generar reflexión, promover el diálogo y motivar cambios positivos dentro de nuestra comunidad escolar.

Este proceso fue posible gracias a las mentorías organizadas por diario El Comercio, durante las cuales cada integrante del equipo fortaleció sus habilidades de comunicación, redacción, investigación y expresión oral. Además, nos permitió conocer cada una de las etapas de producción de un reportaje, desde la planificación y la búsqueda de información hasta la realización de entrevistas y la producción audiovisual, incorporando también conocimientos técnicos sobre iluminación, calidad de audio y manejo de cámara.

Más allá de los aprendizajes periodísticos, la experiencia reforzó valores como el trabajo colaborativo, la organización, el respeto por las opiniones de los demás y el compromiso con las problemáticas del entorno. Esta vivencia no solo fortaleció nuestras capacidades como comunicadores, sino que también consolidó nuestra conciencia ambiental y convicción de que las pequeñas acciones pueden contribuir a construir una comunidad educativa más responsable y comprometida con el cuidado del medio ambiente.