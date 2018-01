El corazón es capaz de unir los miles de kilómetros que separan Salta de Lima. Las palabras impulsan más que cualquier motor y eso vivió Alexis Hernández este día en Salta.



MIRA EL VIDEO DEL MOMENTO EN QUE HERNÁNDEZ SE SORPRENDE CON LOS MENSAJES DE ALIENTO



El Comercio le mostró unos videos de aliento que le envió su familia y el piloto nacional se emocionó con las palabras de sus familiares. La fuerza que llegó desde Lima lo inspiran a llegar a la meta del Dakar 2018.



Alexis Hernández sufrió con algunos problemas mecánicos el domingo que lo hicieron caer del segundo al sexto lugar de la general de cuatrimotos. Sin embargo, el peruano no baja los brazos y piensa en llegar a la meta en Córdoba.



#GarraAlexis es el hashtag que usan los Hernández en sus redes sociales y Alexis lo asegura. "Este video me inyecta un energizante a la vena. Ya saben que no voy a aflojar hasta el final", dice.



El Dakar retoma mañana su marcha entre Salta y Belén. Argentina empezará a vivir de lleno la carrera que entra en su recta final.