Aníbal Aliaga fue la gran sorpresa en el inicio del Dakar 2018. Tras pasar por el podio de largada en el Pentagonito, el piloto peruano dio el gran golpe tras llevarse el triunfo de la primera etapa Lima – Pisco en UTV’S, dándole una gran alegría a los peruanos en el retorno del rally a nuestro país tras 5 años.

Y es que, tras una gran preparación durante la temporada anterior junto a su navegante Juan Pedro Cillóniz, ese gran comienzo se vio respaldado por la noticia que llegó unos meses antes. Aníbal participaría en el Dakar junto al equipo francés Xtreme+, que es el equipo oficial de Polaris en el Dakar.



“El Dakar 2018 fue muy duro, pero me ayudó mucho el entrenamiento durante todo el año pasado. Es imposible no referirme a Juan Pedro (Cillóniz) quien tuvo un trabajo excelente y fue parte importante de este proyecto. Aprendí mucho de pilotos reconocidos a nivel mundial y eso no tiene precio”, acotó Aníbal.



Tras brillar en la jornada inicial, Aníbal tuvo un rendimiento sostenido, llegando a estar en el top 5 de la competencia durante 8 etapas de la carrera. Lamentablemente en la undécima etapa Belén – Chilecito debió abandonar, pero siempre se sintió respaldado por el equipo Polaris que ha mostrado su interés en él.



“Es espectacular el profesionalismo con el que trabajan. Por ser nosotros pilotos no muy conocidos, la marca optó por asignarnos una unidad aspirada, pero al día siguiente del abandono recibí una llamada desde Polaris considerándome para ir en un turbo. Me han reafirmado su interés por mantenerme en el equipo oficial y eso me tiene muy contento”, manifestó el piloto.



Aníbal, uno de los “Héroes del Dakar” en esta edición, ha sido una de las gratas revelaciones del pasado Dakar y buscará la revancha en los próximos años hasta culminar la carrera. Respaldado con un equipo oficial como Polaris, sin duda podrá lograrlo y quizás imponerse en una divisional donde los peruanos han dado la sorpresa este 2018.