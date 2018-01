Aníbal Aliga: "Pensé que el Dakar era como lo veía en la TV"

Para los debutantes el Dakar es una historia tan larga en la que suceden muchas anécdotas y así lo vive Aníbal Aliaga.



El piloto nacional viene cumpliendo una destacada actuación en la categoría UTV, incluso ganó la primera etapa, y nos cuenta de cómo pasa la carrera.



"Ver tantos caídos en el camino dice mucho de lo duro que es", afirma. Estar por partir la décima etapa ya es una victoria para él.



Sin embargo, él quiere llegar a la llegada en Córdoba y para eso se mentaliza. "Agradezco los mensajes de aliento de la gente que no está en la foto. El día 21 vamos a estar con la bandera peruana en la meta", nos dice.



Sobre lo que le ha tocado vivir, no duda en contar esta anécdota. "Yo pensé que el Dakar era como lo veía en la televisión. En la primera atollada me paré a pedir que me jalen, pero pasaron 20 pilotos de frente. Así que caballero tuvimos que tirar lampa", dice entre risas.



Mañana el Dakar se corre entre Salta y Belén en la primera etapa íntegramente en territorio albiceleste.