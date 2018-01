El piloto de Toyota, Bernhard Ten Brinke, fue el vencedor de la undécima etapa del Dakar 2018, que fue desde Belén hasta Chilecito (Argentina), pasando por el Súper Fiambalá para los coches. El holandés consiguió así su segunda victoria de etapa en la historia de la carrera.

Con un registro de 4h10m54s, Ten Brinke se impuso sobre los 280 kilómetros cronometrados de la jornada, sacándole 4m35s al francés Cyril Despres y 4m40s al español Carlos Sainz, el líder absoluto de la categoría coches del Dakar 2018.

Sainz, piloto oficial de Peugeot, lleva la delantera en la tabla absoluta con 36h26m27s, una ventaja cómoda sobre su compañero de equipo Stéphane Peterhansel quien se encuentra a 50m45s, mientras que Nasser Al-Attiyah se ubica a 1h14m2s con pocas chances de luchar el título.

"Fiambalá es una de las etapas clásicas de este rally donde siempre han pasado cosas, así que estoy muy contento de haberla dejado atrás. Sinceramente, la idea era haber acabado detrás de Stéphane para salir mañana detrás de él, pero bueno. Para los tres días que quedan, la verdad es que no estoy nervioso. Tengo el pelo un poco blanco ya y unos cuantos ralis a mis espaldas. Si me pongo nervioso, es que algo no va bien", declaró Carlos Sainz.