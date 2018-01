Dakar 2018: Carlo Vellutino apunta a acabar su noveno rally

El equipo peruano que competirá en el Dakar 2018 está bastante nutrida. Son 20 equipos y uno de los cabezas es Carlo Vellutino. El motociclista compite en su noveno rally.



El más dakariano de los peruanos está presente desde la edición del 2010 y ha finalizado seis de las ocho veces que corrió. El en 2017 fue el único motociclista nacional y se ubicó en el puesto 79.



Este 2018, Carlo conducirá una moto KTM 450 Rally, asistido por el prestigioso equipo internacional X-Raids. Y está identificado con el número 74.



“Para este nuevo Dakar he entrenado mucho y tendré una moto KTM 450 Rally nueva, que ya llegó a Lima. La preparación es la de fábrica, solo he modificado la suspensión, y la asistencia será de X-Raids, lo que me da mucha tranquilidad. Mi objetivo como siempre es llegar. No pretendo una posición determinada, yo no soy un piloto profesional”, asegura el piloto.



Esta vez no irá solo, ya que son ocho pilotos que representan al Perú en la categoría de motos, por lo que habrá un gran equipo en una sola fuerza.