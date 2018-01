Dakar 2018: ¿error en el 'road book' o error de los pilotos?

Ayer se vivió una jornada dramática en la categoría de motos en el Dakar 2018. Adrien Van Beveren abandonó por un accidente mientras que sus perseguidores se perdieron en la ruta.



Kevin Benavidez, el motociclista argentino, fue quien se perdió primero e hizo que otros pilotos también lo hagan al seguir su huella.



Quien no se perdió fue Matthias Walkner y gracias a ello tomó el liderato de la categoría de motos. Benavides perdió casi una hora y cayó al tercer lugar.



"No puede ser que los 10 mejores pilotos se pierdan", reclamó Benavides. En el lecho de un río, ellos decidieron tomar un camino hacia la izquierda pero nunca encontraron el way point 7 y perdieron muchos minutos al tener que regresar al río para retomar el camino.



Esto pasó en la búsqueda del way point 7, que es un punto de control por donde deben pasar los competidores. Apenas llegó al campamento de Belén, Benavides salió a reclamar a los comisarios por un error en el road book.



Sin embargo, su reclamo no tuvo respuesta positiva y perdió muchas chances de poder ganar el Dakar. Faltan pocos días y cada minuto cuenta.