Dakar 2018: Fernanda Kanno abandonó la carrera en la etapa 11

El sueño tuvo su punto final, pero con un objetivo cumplido: retar a la carrera más difícil del mundo. Fernanda Kanno se atrevió a correr el Dakar 2018 y llegó hasta la etapa 11.

Lamentablemente los problemas mecánicos no permitieron que Fernanda Kanno pueda avanzar más en su debut dakariano.



La primera mujer peruana en correr esta prueba dio muestras de esfuerzo y valor para sorportar la rudeza de la carrera. Junto a Alberto Silva fueron avanzando de gran forma.



Ayer, en la jornada entre Chilecito y San Juan, Kanno no pudo tomar la partida por no completar la etapa anterior, por eso se considera abandono.



Con ella suman 13 bajas peruanas en la carrera y solo quedan seis en la pista. Dos motos con Cavallero y Burga, dos cuatrimotos con Hernández y Airaldi y dos coches con los Ferrand y Vallejo.