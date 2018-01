Dakar 2018: Israel Borrell abandonó la competencia

La dureza del Dakar vuelve a pegar a un representante peruano. En la quinta etapa, entre Marcona y Arequipa, fue Israel Borrell quien sufrió la consecuencias.



El motociclista nacido en España pero ya radicando en Perú muchos años tuvo problemas con su vehículo y no pudo completar la etapa.



"Se me rompió la moto", me dijo ya en el campamento de Arequipa, muy de noche.



Con Israel Borrell, son tres equipos peruanos que dejan la competencia antes de salir del país. Arturo Chirinos y Diego Weber se despidieron antes.