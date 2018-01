En competencia no se conocen a los amigos, pero tras ella, el espacio de compartir es el mejor. Se aprende y se sacan conclusiones. Eso fue lo que pasaron Alexis Hernández e Ignacio Casale este martes en el Dakar 2018.



Ignacio Casale fue de los primeros en llegar a la meta, y luego lo hizo el peruano Alexis Hernández. Ambos tuvieron problemas en la jornada, pero tras ella hablaron del rival de turno.



“Es un competidor muy fuerte. Va muy duro”, dice Ignacio Casale, quien lidera la categoría de cuatrimotos. Cuando vio al peruano, no dudó en preguntar por sus resultados.



“Nunca te pude alcanzar. Le has puesto turbo a tu cuatri”, le dice directamente Alexis a Ignacio. Y es que el chileno le lleva una ventaja de 35 minutos en la general.



La amistad prima en los campamentos del Dakar 2018 y entre un peruano y un chileno no hubo diferencias para destacar al rival.