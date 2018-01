El Dakar 2018 vivió una de sus primeras polémicas de la edición. La organización decidió penalizar con 10 minutos al líder de coches Carlos Sainz.



La razón: Kees Koolen, piloto de cuatrimotos y fundador de la marca booking.com, denunció a Carlos Sainz por atropellarlo y a Stéphane Peterhansel por no ayudarlo y pasar de largo.



Pese a que en Peugeot aseguraron que no lo atropelló, si no logró esquivarlo para evitar el accidente. Sin embargo, Koolen tiene el brazo moreteado por el choque.



Finalmente, la organización decidió penalizar con 10 minutos a Carlos Sainz. Pese a ello, el español se mantiene en el liderato de coches con 56 minutos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah.



La decisión no dejó conforme a Kees Koolen, quien amenazó con denunciar a ASO por los daños que sufrió y la poca sanción que recibió Sainz.