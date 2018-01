El Dakar ataca a todos y este vez el peruano Carlo Vellutino fue tocado con su dureza. El piloto peruano sufrió un accidente en la séptima etapa.



El motociclista nacional partió de La Paz rumbo a Uyuni, en la jornada del día y durante la competencia tuvo una caída.



"El peruano número 74 tuvo una caída. Tiene golpes en las costillas pero al parecer no sería nada grave", me informa una encargada de la organización.



Si no es grave, Carlo Vellutino podría seguir en carrera solo que tendrá que penalizar los puntos de control no marcados.



Se espera la llegada del piloto al campamento de Uyuni donde deberá ser atendido de sus dolencias.