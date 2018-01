El piloto australiano Toby Price se llevó la victoria de la undécima etapa del Dakar 2018, que fue desde Belén hasta Fiambalá para las motos (segunda etapa maratón). El austriaco Matthias Walkner sostiene el primer lugar de la clasificación general y apunta al título.

Price, quien hizo 4h1m33s, le sacó 1m38s al argentino Kevin Benavides y 6m31s al francés Antoine Meo, con quienes disputó la victoria de la etapa tras correr los 280 kilómetros de especial en el inicio de la segunda etapa maratón, donde se quedarán en un campamento aislado en Fiambalá y no tendrán asistencia mecánica.

Walkner, piloto oficial de KTM, sigue siendo el líder de la general con 36h33m37s, dejando en segundo puesto a Kevin Benavides (a 32 minutos). Toby Price se ubica en la tercera casilla (a 39m17s) y busca seguir dándole pelea al piloto austriaco.

"Hoy he rodado la mayor parte del tiempo con Stéphane Peterhansel. En las dunas me ponía yo por delante y él tomaba el mando en las pistas más rápidas. Todo puede cambiar en cualquier momento. Tengo que seguir concentrándome día a día en mi trabajo. Intento no pensar en la victoria. Lo único que puedo hacer es ir a mi ritmo y, en la medida de lo posible, no cometer errores", declaró Matthias Walkner.