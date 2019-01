El Dakar 2019 empezó con un nuevo reto para los peruanos. Tanto Alexis Hernández como Diego Heilbrunn tendrán que pasar a correr la categoría UTV Open dentro de los coches debido a inconvenientes en la verificación técnica de sus vehículos.

El día sábado ellos estuvieron en las verificaciones técnicas de sus vehículos ligeros que habían inscrito para la categoría SxS pero debido a un inconveniente con las jaulas no se les permitió estar en esa categoría.



Deporte Total pudo saber que el problema está en el grado de inclinación de un tubo de la jaula. El vehículo fue fabricado así y validado por la Federación Peruana de Automovilismo, pero la Federación Internacional no permitió que pase como SxS si no como una UTV.



Finalmente, se decidió inscribirlos en la categoría UTV Open, que está dentro de los coches. Esto definitivamente es todo un reto para los peruanos, ya que el coche que tienen no posee las características de desarrollo para pelear de igual a igual con las UTV.



En la UTV Open figuran los peruanos Anibal Aliaga y Jacques Barrón, pero sin duda el gran atractivo en este apartado es la presencia de Robby Gordon.