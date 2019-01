Dakar 2019: Chaleco López se queda con el triunfo en SxS

Se sacó el clavo. Antes de Ignacio Casale o Pablo Quintanilla, Francisco "Chaleco" López era el abanderado de Chile en el Dakar, por ese entonces lo hacia en Motos donde si bien destacaba no pudo ganar un Dakar, siendo su mejor ubicación sendos terceros lugares en el 2010 y 2013.



Este año llegó dispuesto a ganar por fin un Dakar y para esto se pasó a la novel categoría Side by Side. Ahí desde un principio demostró estar a la par de los mejores pilotos de la categoría y tomó el liderato.



López acabó tercero en la última etapa a poco más de seis minutos del brasilero Reinaldo Varela, ganador del 2018 que ahora acabó tercero de la general. El segundo puesto fue para el español Gerard Farres.