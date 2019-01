El piloto boliviano Juan Carlos Salvatierra mantiene su lucha contra los organizadores del Dakar 2019, quienes no le permitieron ser parte de la prueba.



​



El Chavo denunció a los organizadores por delitos contra la humanidad-discriminación y contra el patrimonio-estafa ante la justicia peruana.

Como se sabe, el Dakar no lo dejó correr porque inscribió una cuatrimoto Barren Racer que no es producida en serie. Sin embargo, el boliviano asegura que ese mismo vehículo ya ha corrido Dakar anteriores y no tuvo problemas.

Dakar 2019: Chavo Salvatierra denunció a organización del Dakar ante justicia peruana. (Foto: Facebook Chavo Salvatierra)

Según contó en sus redes sociales, la justicia peruana aceptó su denuncia y ordenó que declaren al respecto organizadores Etienne Lavigne y Xavier Gavory.

Salvatierra asegura que es un acto de discriminación porque esa cuatrimoto corrió el Dakar 2018 con Kees Koolen y no le dijeron nada. Además, ya había corrido el Desafío Inca con la Barren.