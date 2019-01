Christian Málaga: "Yo le tengo que ganar al Dakar de todas maneras".

Christian Málaga no verá el podio de llegada del Dakar 2019. El nacional fue excluido de la carrera el día jueves por llegar tarde a un punto de control.



Es la tercera vez que Christian afronta el desafío y aún no ha podido terminarlo. Sin embargo, no baja los brazos. "Yo tengo que ganarle al Dakar", asegura.



En el campamento de Arequipa lo encontramos y dio detalles de los días complicados de carrera que tuvo sobre su cuatrimoto.



Así como Málaga, también abandonó Gianna Velarde. Lamentablemente ellos no pueden reengancharse.