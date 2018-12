Dakar 2019: Las primeras bajas peruanas para el rally

Aún no empieza el Dakar 2019 pero la competencia ya es dura con los pilotos peruanos. A falta de pocos días para la carrera la dupla formada por Fernando de Olazábal y Gean Carlos Zara nos confirmaron que no competirán en el evento.



Una de las razones para que esta dupla no pueda ir al Dakar es que no se les otorgó el Wild Card, por lo que se les complicó el tema del presupuesto. Ellos se habían inscrito en la categoría SxS.



Ambos iban a marcar su debut en la prueba, pero problemas que siempre aquejan a los pilotos amateurs no le permitirán cumplir ese sueño en la edición venidera.



Con esto, el equipo peruano perdió a dos representantes y se queda en 37 nacionales para la carrera, dos de ellos corriendo en equipos extranjeros.



El Dakar 2019 empieza en Lima. El 6 de enero se dará la partida simbólica en la Feria Dakar de la Costa Verde y al día siguiente parten ya en la primera etapa hacia Pisco.