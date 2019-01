El Dakar 2019 es exigente desde el primer día y eso le tocó vivir a Gianna Velarde. La motociclista peruana debuta en la prueba y hoy llegó a Pisco.



La nacional tuvo una etapa para no olvidar, ya que además de ser su primer día como dakariana, vivió una anécdota que nos comentó a su llegada al campamento.



"Me distraje por la gente y me perdí. Me perdí como media hora hasta que encontré el rumbo y seguí", comentó la motociclista.



El Dakar 2019 empezó con el tramo entre Lima y Pisco en un corto pero exigente recorrido. Gianna Velarde corre en la categoría de motos y está feliz de ser parte de la prueba.



"Estoy concentrada. Sé que falta mucho así que vamos poco a poco", asegura. Mañana la comitiva parte rumbo a Marcona.