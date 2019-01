Gianna Velarde dejó muy rápido el Dakar 2019 según a lo que ella apuntaba. En la etapa entre Marcona y Arequipa no pudo completar la jornada y fue excluida.



# Dakar 2019: Gianna Velarde queda fuera de la carrera



Ella misma se encargó de aclarar la razón por la cual quedó fuera del Dakar. Si bien sufrió una caída, esta no fue la razón por la que se despidió.

La peruana Gianna Velarde fue excluida del Dakar por un problema en el punto de control. (Facebook) Facebook



"No abandoné por una caída. La moto falló a 6 km del punto de control. Arreglé y llegué al CP fue fuera de hora", publicó en sus redes sociales.



"La organización me sacó porque llegué fuera de hora", enfatizó Gianna Velarde sobre su salida del Dakar. La caída no fue la razón, al contrario, de eso se recuperó y siguió.