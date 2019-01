Dakar 2019: José Salaverry sigue dando pelea en las SxS

Nuestro compatriota José Salaverry sigue firme en la novel categoría Side by Side del Rally Dakar 2019. Esta vez el tramo de 342 kilómetros de la segunda etapa lo completo en un tiempo de 4 horas 30 minutos 59 segundos, lo que le valió para acabar en el puesto 12 del día.



Salaverry acabó la etapa a 21’12 del chileno Francisco “Chaleco” López, ganador del tramo entre Pisco y San Juan de Marcona. Con esto el crédito nacional de la categoría SxS se ubica en el puesto 11 de la general con un tiempo acumulado de 05:48:06.



Por su parte el peruano Leonardo Baronio, copiloto del piloto chileno Juan Carlos Vallejo acabó la etapa en el puesto 18, misma posición que ocupa en la general. El otro navegante nacional, Juan Carlos Uribe, quien va al lado del portugués Pedro de Mello, aún no acaban la etapa y al penúltimo waypoint se ubican en la posición 27.