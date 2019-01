Dakar 2019: Lucas Barrón y el sueño cumplido de subir al podio

Lucas Barrón no habrá corrido las diez etapas del Dakar 2019 pero es sin duda el ganador de esta prueba que se corrió en nuestro país este año.



Él le ha demostrado al mundo que no hay límites en los sueños al ser el primer competidor con Síndrome de Down de ser parte de una competencia como del Dakar.



Lucas Barrón compitió junto con su padre Jacques, pero lamentablemente no pudieron completar la carrera por problemas mecánicos de su SxS.

Sin embargo, en un gran gesto de la familia Ferrand, Lucas subió con ellos al podio de llegada en Magdalena y saludó al público con un emocionante "Arriba Perú".



Los Ferrand hacen historia al completar nueve Dakar viendo la meta, pero más grande los hace este tipo de gestos con un competidor nacional que se esforzó como todos para lograr su sueño.