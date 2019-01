Una nueva baja en la delegación nacional. El piloto nacional Luis Alayza no pudo completar la cuarta etapa del Dakar 2019 y no llegó Tacna.



En su Facebook, Luis Alayza contó que tuvo problemas con la caja de cambios el último jueves y que recién pudo volver a poner marcha sobre las 9 de la noche.



Pero no fue hacia Tacna, donde era el campamento de la etapa maratón, si no regresó a Arequipa para reparar el coche. "Era imposible seguir en carrera más cuando tocaba una etapa peor", escribió.



Pero el nacional se reenganchará el domingo para la segunda semana de la competencia. "Sí se puede andar rápido durante ocho horas con la prioridad de no golpear", asegura.



"Mentalmente estamos fuertes y más motivados que nunca", insite y junto a Ive Bromberg seguirán en carrera en la llamada Media Maratón.