Desde Italia llegó al Dakar 2019 el más grande ejemplo de perseverancia. Nicola Dutto es el primer motociclista paraplejico en competir en el rally.



# Lucho Alayza: "No me he sentido debutante en el Dakar"

# Dakar 2019: la curiosa apuesta de Laia Sanz con Toby Price

Pese a que quedó fuera por un error de la organización, ya que un comisario le autorizó ir por una zona que luego le dijeron no debía hacer, pero él prefiere mirar para adelante.



Perdió la movilidad de las piernas en el 2010 pero nunca perdió las ganas de seguir compitiendo. "Nunca dejé de ser piloto", asegura.



El italiano demuestra así que en la vida hay cosas muy importantes y que los límites se los pone uno ante las dificultades.