La vuelta de Robby Gordon al Dakar – no competía desde el 2016- causó gran expectativa entre la afición peruana y mundial, más aún conociendo de las piruetas y temerario manejo al que nos tiene acostumbrados el norteamericano.



Gordon llegó con la promesa de luchar con los más grandes, a pesar que esta vez no llegaba su poderosa Hummer sino con una UTV. Pero las cosas no fueron así para Gordon ya que tras cuatro etapas tuvo problemas y la organización anunció que dejaba la carrera.

El reconocido piloto norteamericano tuvo problemas al iniciar la cuarta etapa del Dakar pero hoy la organización anunció que sigue en carrera Captura



Se sabe que el “showman” tuvo problemas con su auto en el kilómetro 48 y no pudo reanudar la carrera. Aún quedamos a la espera de saber si se reenganchará para el domingo tras el día de descanso, aunque conociendo el carácter del norteamericano, que incluso tuvo entredichos contra la organización, puede que decida despedirse temprano de la carrera.



Pero esta mañana, en Arequipa, la organización anunció que el estadounidense seguía en carrera, corrigiendo la noticia que dieron ayer.