Dakar 2019: Sergio Samaniego es el primer peruano en quedar fuera

El Dakar 2019 empezó con una mala noticia para la delegación peruana. El nacional Sergio Samaniego no pudo partir en el primer especial debido a problemas con las verificaciones de su camioneta.



Ya desde el día sábado Sergio Samaniego tenía problemas en las verificaciones debido a la instalación de la jaula de seguridad que está hecha con un reglamento anterior al de esta edición.



Debido a las apelaciones del equipo nacional, la organización les permitió pasar el podio de largada en la Feria Dakar el día domingo.



Sin embargo, los comisarios tomaron la decisión de no dejarlos partir este lunes. Su jaula de seguridad no cumplía lo establecido en el reglamento. Sergio intentó hasta el último momento poder ser parte de la carrera, pero no lo logró.



Lamentablemente, para ellos no había la posibilidad de cambiar de categoría, por eso se quedaron si partir. Él llegó hasta Pisco pero no pudo hacer más.