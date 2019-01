Dakar 2019: estos son los peruanos que competirán en coches

En esta edición del Rally más extremo del mundo, en la categoría de autos, participaran diez vehículos para representar a la escuadra nacional. Entre ellos destacan el experimentado Nicolas Fuchs y la periodista Fernanda Kano.



Una de las duplas que nos enseña que no hay límites son Jacques Barrón y su hijo Lucas Barrón quien tiene habilidades especiales, pero eso no le impide ser el navegante de su padre en esta emocionante competencia.



Además, vale contar a Ashley García, quien será copiloto del holandés Erik Wevers en un coche Borgward.



A pesar que toda la competencia se desarrollará en el Perú, los corredores no se confían, se han preparado física y mentalmente para el Rally. Además de poner a punto a los autos en los que correrán.

Nicolás Fuchs - Fernando Mussano (ARG)

Iniciaron su participación en esta competencia hace 2 años y quedaron en el puesto. En la competencia del 2018 tuvieron que retirarse por una falla mecánica y este año será su revancha .El cordobés Mussano corre desde el 2011 como copiloto de Fuchs.



Erik Wevers (HOL) - Ashley García

El experimentado corredor holandés decidió contar con el joven nacional Ashley García para ser su copiloto. Ashley viene de una familia con el rally en la sangre y es amante de los motos.



Fernando Ferrand - Fernando Ferrand del Busto

Sin duda, una dupla que quedará en la historia. Padre e hijo han participado ocho veces en el Dakar y en todas las competiciones llegaron a la meta. En el Dakar 2018, Del Busto fue el piloto de más edad en terminar la carrera.



Francisco León - Tomás Hiraoka

El equipo Alta Ruta 4x4 ya tiene 6 participaciones en el Dakar. En el 2015 ganaron la categoría T3 siendo los primeros peruanos en conseguir ese triunfo.



Diego Weber - Armando Sugobono

Hablar de Weber es hablar de trayectoria, ya que fue once veces campeón nacional de cross country y ganador en varias ocasiones en la categoría de camionetas en el Rally Caminos del Inca. En esta ocasión tendrá a Armando como copiloto quien también tiene una amplia experiencia.



Sergio Samaniego - Carlos Saavedra

Es su primera participación en la competencia, gracias a que gano el proyecto Dakar Good de BFGoodrich Tires, que convoca a pilotos que nunca han participado en este rally. Saavedra estará en la navegación y buscan obtener una buena posición en su categoría.



Aníbal Aliaga - Gustavo Medina (UTV)

Es la segunda participación de Aliga en el Dakar, en la primera (2018) logró ganar en la primera etapa de la categoría SxS. El prestigioso copiloto Gustavo Medina, con más de 35 años en competencias de Rally, será su navegante.



Miguel Álvarez - Ricardo Mendiola

Ambos cuentas con experiencia en Caminos del Inca y la Baja Inka, dónde el 2017 Alvaréz ganó en segundo lugar. En el Dakar es su segunda participación y prometen dar un buen resultado.



Fernanda Kanno - Alonso Carrillo

Para Fernanda es su segunda participación y asegura que en esta edición irá ya sabiendo a lo que se enfrenta. A pesar que es la tercera participación de Alonso en el Dakar, ya ha competido en otros torneos de cross country a nivel nacional y en su primer Dakar fue copiloto de Diego Weber.



Jacques Barrón - Lucas Barrón (UTV)

Una dupla peruana que marcará la historia del Dakar. Jacques Barrón participó anteriormente en la categoría de motos, ahora lo hará en la categoría UTV y tendrá como navegador a su hijo Lucas, quien tiene habilidades especiales.



Luis Alayza - Ive Bromberg

Lucho debuta en el Rally Dakar pero con amplia experiencia de Ive, que ya ha corrido tres Dakar. En el Perú, han ganado todo en el rally en la categoría ST.