La campaña de Mathieu Serradori en el Rally Dakar 2020 es, por ahora, inolvidable para el piloto francés, quien dejó a Fernando Alonso sin su primera victoria en la competición. En la octava etapa del Dakar, Serradori completó el día como primero.

Su victoria es una sorpresa puesto que Serradori es un piloto amateur. Si bien es su quinta vez participando en el Rally (esta es su segunda vez en la categoría coches; previamente hizo tres Rallys en motos), hasta ahora, este año está teniendo los mejores resultados.

Fernando Alonso (Toyota Gaozo Racing) tras el término de la octava etapa del Rally Dakar en Wadi Al-Dawasir, Arabia Saudita. EFE/EPA/ANDRE PAIN

Serradori participa con un buggy privado de Century, preparado entre él y su copiloto Fabian Lurquin. Frente a ellos, se encuentran las marcas Mini o Toyota, que se postulan a dominar las pruebas en todas las etapas.

“Me gustaría dedicarle esta victoria, como experto en motos que soy, a Paulo [Gonçalves]. No es fácil sacar fuerzas después de una jornada como la de ayer. Me ha ayudado mucho mi copiloto Fabien. En el coche somos dos los que peleamos y atacamos”, dijo Serradori acerca del fallecimiento de Gonçalves en la séptima etapa del Rally Dakar.

Ahora, Mathieu Serradori tiene un reto paralelo al Dakar. El piloto francés está luchando contra el cáncer infantil y por ello ha prometido donar 1 euro por cada kilómetro recorrido a las familias afectadas. Serradori, entonces, ha encontrado una causa concreta por la cual luchar y llegar a la final de la competición.