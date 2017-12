Diego Weber: “Voy rápido porque eso se merece el público”

Por: Paul Huanqui Arosemena



Desde los 12 años Diego Weber descifró el mapa de ruta hacia su pasión, tomó el carro de su papá y hasta ahora no pisa el freno en la búsqueda de nuevos desafíos. La falta de auspicios desacelera los grandes anhelos del piloto 10 veces campeón nacional del todo terreno, pero no para su ímpetu. Tendrá como fiel compañera a una Toyota Hilux petrolera en los maratónicos 9.000 kilómetros de trayecto hacia la meta de su tercer Rally Dakar.



¿Cómo marchan los trabajos en el vehículo a tan poco del Dakar?



La camioneta está yendo en calidad de vehículo estándar, es decir, casi tal cual sale de fábrica. Hemos cambiado a una Toyota Hilux petrolera de 170 caballos de potencia, un coche con menor fuerza de motor que el utilizado en el 2013.



A tus anteriores camionetas las bautizaste como Rita y Vicky. ¿Ya le pusiste nombre a tu futura compañera?



Aún le estamos buscando un nombre. Me han dicho que le ponga Pita o Pitita, pero no me convence [risas].



¿Qué sensaciones te dejó no poder competir en el Dakar por cinco años después de haber estado en las dos ediciones que incluyeron al Perú?



Hubiera podido ir en todo ese tiempo, pero me fue complicado por no contar con el presupuesto necesario, que también depende mucho de la difusión y eso a su vez de la localía. Si el Dakar hubiera seguido pasando por el Perú sin interrupciones, no seríamos 23 competidores nacionales en el 2018 sino 40.



¿Fue la falta de presupuesto lo que te impidió competir en el Dakar 2017 pese a conseguir el cupo tras haber ganado el Dakar Series?



Me hubiese gustado conseguir auspicios para aprovechar ese cupo y correr el Dakar de este año. En el 2012 también gané el Dakar Series y pude hacerlo, pero en la edición de este 2017 no lo logré.



¿Cuánto está invirtiendo tu equipo Duro 4x4?



Mi presupuesto es de 150 mil dólares. Este monto incluye preparar la camioneta, las inscripciones y otros gastos adicionales. Pese a ello, somos de los equipos más austeros de los que corren en la prueba.



¿Cuánto valoras ahora haber completado el Rally Dakar del 2013?



Fue muy positivo haber completado el Dakar en mi segunda participación. Solo un 10% de los novatos lo logra y hay pilotos que tienen cinco años en la competencia sin conseguirlo. Hay equipos que van solo para completar la ruta, pero yo aspiro a más. En el Baja Inka del año pasado tuvimos tres horas de ventaja sobre el segundo puesto, pero fui rápido porque eso se merece el público. Me encanta ser corredor de autos, no lo hago por obligación y por la plata.



¿Qué expectativas tienes para tu tercera participación?



Quiero superar el puesto 24 en alguna de las etapas sobre suelo peruano. Lo voy a hacer por el público y los seguidores del equipo Duro 4x4. Me inscribí y aspiro a ganar en la categoría T1S, que es para vehículos cuyos componentes sean de venta masiva. El mejor en coches es Nicolás Fuchs. Por títulos debería ser el segundo detrás de él.



¿Cómo conociste a tu actual copiloto, el ecuatoriano Juan José Ponce de León?



Él ha sido dos veces campeón de rally en la categoría Camionetas en su país. Era seguidor del equipo Duro 4x4 y nos conocimos hace varios años en una edición del Torneo Americano Todo Terreno (TATT) que tuvo una fecha en Piura. Este año acaba de cumplir su tercer Caminos del Inca con nuestro equipo y pasó a ser mi copiloto. Juntos hemos corrido las dos fechas del Baja Inka.



Llegas como el mejor piloto de cross country por 10 años consecutivos y la experiencia de Caminos del Inca y otras pruebas off road...



Considero que mi experiencia en los dos Dakar que se hicieron en el Perú tienen mayor valor. Por más que haya ganado el mismo campeonato por 10 años, hasta hoy solo tengo cerrado tres auspiciadores. Este año me he llevado la sensación de que los logros no son determinantes para conseguir auspicios, y eso me hace sentir en igualdad de condiciones con otros pilotos que tienen menos horas en pista pero más sponsors. Partiré al último de los siete pilotos peruanos en la categoría Autos, pero en el primer especial de 30 kilómetros podré reubicarme de acuerdo con mi velocidad y habilidades.



¿Cuál consideras que será la etapa más complicada de la ruta?



Las seis primeras etapas serán divertidas y desafiantes para los pilotos peruanos. Las dunas implicarán un riesgo debido a la gran cantidad de conductores sin experiencia porque son los que más generan accidentes. Asimismo, y no es novedad que estamos a la delantera respecto a los europeos, porque ellos deben viajar a países de África para practicar en arena y nosotros podemos hacerlo todo el año sin muchos gastos logísticos.



¿Has podido trasladar la pasión por las ruedas a alguno de tus hijos?



Mateo es tricampeón nacional de BMX en categoría 6, 7 y 8 años. Es segundo puesto en el plano latinoamericano y el sexto mejor del continente. Nicole, de 14 años, y Micaela, de 11, hacen baile. Hace unas semanas calificaron para competir en un concurso en Orlando y han logrado los primeros lugares. Micaela además hace gimnasia artística y acaba de ganar medallas en el campeonato nacional realizado en Trujillo.