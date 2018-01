Fernanda Kanno es sin duda uno de los personajes que deja este Dakar 2018 al ser la primera mujer peruana en correr la prueba.



Ella con Alberto Silva logró avanzar durante 10 etapas pero no le dejaron partir la undécima al llegar tarde a la partida.



"Corrimos junto con un equipo boliviano y se nos rompió el radiador a ambas camionetas. No pudimos terminar la etapa y cuando fuimos a la partida no nos dejaron partir", contó Fernanda.

La publicación de Fernanda Kanno en Facebook. La publicación de Fernanda Kanno en Facebook. Facebook



Pese a ello asegura que no está triste y está agradecida. "Agradecida con todos que sin conocerme me han acompañado en este sueño, en esta aventura que recién comienza. Vamos a seguir subiéndonos al coche", asegura en sus redes sociales.



"Voy a correr al Dakar todas las veces que la vida me permita. Voy a cumplir mis sueños una y otra vez y no me voy a casar de decirles a todos ustedes que hagan lo mismo. Gracias". Asi finalizó su mensaje.