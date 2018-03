Cuando el Dakar 2018 comenzó desde Lima, las lágrimas de Fernanda Kanno en el podio de largada del Pentagonito reflejaban la alegría de partir por primera vez en esta difícil prueba luego de una larga temporada de preparación que solo tenía como objetivo demostrar que todos los sueños de las personas se pueden cumplir.

Y es que para Fernanda competir en el Dakar era su sueño y lo cumplió. A pesar de no haber podido llegar al final de la carrera tras abandonar en la etapa 11 entre Belén y Chilecito, la piloto pudo superar la rudeza de la que ha sido considerada una de las ediciones más difíciles del Dakar desde que llegó a Sudamérica.



“Ha sido la experiencia más increíble de mi vida, nada de lo que pude haber soñado se acerca siquiera a lo que viví. Las emociones, las sensaciones, las personas que conocí y sus lecciones. Me siento feliz y sobre todo afortunada de haber cumplido mi sueño. Volveré el próximo año y quiero correr el Dakar mil veces más”, señaló Fernanda.



Junto a su navegante Alberto Silva, la piloto pudo hacer una gran dupla y pasó más de la mitad de la carrera, cumpliendo en cada etapa el sueño de estar corriendo el Dakar apoyada de su equipo Rent2Race y de comenzar a forjar el proyecto “De 0 al Dakar” que ella misma creo con el objetivo de llegar a muchas personas.



“Yo nunca vi mi participación en el Dakar como la mujer que va a la carrera más dura del mundo. Me he sentido como una persona normal hombre o mujer que tiene un sueño grande y lo cumple, pero sí, en el camino vi que esta aventura ha inspirado a muchas mujeres y eso me hizo mucho más feliz aún. Voy a seguir corriendo, ya me subí al carro y no me quiero bajar nunca más”, finalizó.



'La Cero', nombre que le puso a su camioneta, ha sido su gran compañera en esta aventura llamada Dakar 2018 en la que ha pasado a la historia del deporte peruano como la primera mujer peruana en disputar el Rally Dakar. Fernanda ha sido un ejemplo de perseverancia y dedicación para lo que ella más resalta en todos sus mensajes: los sueños se pueden cumplir.