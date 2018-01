Fernanda Kanno entre lágrimas tras su salida del Dakar 2018

Fernanda Kanno compitió en su primer Dakar y demostró toda la fuerza de la mujer peruana al ser la primera fémina del país en estar presente en esta carrera.



Lamentablemente ella no pudo llegar a la meta, pero logró correr en once etapas. Problemas mecánicos y llegar tarde a la partida le costaron quedar fuera.



"Estamos felices y muy agradecidos", asegura Fernanda en un video que publicó en sus redes sociales. Al momento de agradecer a sus seguidores no pudo evitar las lágrimas. "Gracias por su buena onda", dice llorosa.



A falta de dos días de carrera, contando el de hoy, solo seis peruanos siguen en carrera. Dos en motos, con Sebastián Cavallero y Lalo Burga, dos en cuatrimotos con Alexis Hernández y Rómulo Airaldi y dos en coches con los Ferrand y Juan Carlos Vallejo.