El Dakar 2018 llegó a su día de descanso y gran parte de los pilotos peruanos arribaron a La Paz, en Bolivia, para lo que es el día de descanso.



Hasta la noche de jueves, Fernanda Kanno y Miguel Álvarez no figuraban en la lista de llegada en la web de la organización. Se entendía que seguían en carrera.



Hoy muy temprano, Fernanda Kanno expresó en sus redes sociales que ya se encontraba en La Paz. Mientras, Álvarez nos contó que ayer no les dejaron culminar el segundo especial del día por problemas meteorológicos.



"Estábamos en hora para partir pero no nos dejaron porque llovía terrible. Habíamos cuatro coches, y nos dijeron que se había cancelado", nos contó la piloto peruana.



Así, ambos siguen en carrera ya que les dijeron que el especial de había cancelado y les aseguraron que no iban a quedar fuera.