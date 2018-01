Juan Carlos Uribe irá por su revancha en el Rally Dakar

Una de las grandes sorpresas peruanas en el Dakar 2018 fue la participación de Juan Carlos Uribe y su navegante Javier Uribe en la divisional UTV’S donde culminadas 11 etapas se mantenían en el top 3, hasta que lamentablemente le dijeron adiós a la carrera cuando mantenían un gran ritmo.

En la etapa 12, entre Chilecito y San Juan, le dijeron adiós a ese 3er puesto debido a problemas mecánicos que los obligaron a abandonar. Sin embargo, la dupla del Team Can-Am Perú hizo historia al adjudicarse el triunfo de dos etapas y estar entre los tres mejores pilotos de las UTV’S en su debut absoluto en el Dakar.



“Nuestro plus creo que es ser muy ambiciosos y perfeccionistas. Siempre tenemos hambre de ganar, de quedar siempre primeros sea quien sea el rival a enfrentar, por nosotros y por lograr un podio para Perú. Lograr ser perfeccionista en este deporte de riesgo cuesta mucho trabajo. Nos costó mucho lograr ese objetivo. Pero cuando te gusta este deporte no hay límites. Sufres con gusto”, señaló Juan Carlos.



La dupla iqueña pudo demostrar el conocimiento de su terreno durante las etapas en Perú, específicamente sobre las dunas de Ica y Tanaka, para lo cual en los últimos años han realizado un gran entrenamiento que los llevó a ganar por dos años consecutivos la Baja Inka y el Dakar Challenge 2017, que les otorgó el pase gratuito al Dakar 2018.



“Nos causó mucha tristeza no poder terminar este Dakar. Iremos por nuestra revancha. Seguiremos en esta categoría y ojalá esta vez los auspicios vengan con más facilidad, que el Perú pueda apoyar más a este deporte y apostar por nuestro talento. Estamos muy agradecidos con todos por su apoyo en las redes sociales durante el transcurso de este Dakar”, culminó.



A pesar del abandono, la dupla Uribe – Uribe fue la gran sensación nacional en el Dakar 2018 demostrando desde el inicio de la carrera que la lucha por los primeros lugares de la categoría UTV’S no es lejana. Seguro en una futura edición del Dakar los pilotos locales de Ica volverán a dejar nuestra bandera en alto.