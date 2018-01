Cada quien en su mundo, pero los colores del país hacen que te identifiques así sea un deporte ajeno. Stéphane Peterhansel, piloto del Dakar, respondió las preguntas de Deporte Total gracias al Team Peugeot Total y habló del Perú-Francia del mundial.



Si bien acepta que no sigue el fútbol, sabe de la importancia del mundial de fútbol. Claro, espera que Francia gane, pero si Perú triunfa igual lo celebraría.



“Realmente no seguí la definición de la Copa Mundial 2018. Como siempre, seguiremos a nuestro equipo nacional francés. Estaré un poco triste si Francia pierde, pero sería feliz al mismo tiempo por este pequeño país [Perú], y especialmente porque es un país que aprecio mucho. Sería solo un pequeño alivio y una buena ganancia para Perú", asegura.



Sobre el Dakar que empieza este sábado, el piloto del Team Peugeot Total asegura que pese a ser candidato, “siempre es difícil ganar”. No considera a Sebastien Loeb como su rival, sino a los pilotos de los otros equipos.