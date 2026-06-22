A 40 años del “Gol del Siglo”: El homenaje de Conmebol a la jugada histórica de Maradona en México 86. (Foto: Archivo)
A 40 años del “Gol del Siglo”: El homenaje de Conmebol a la jugada histórica de Maradona en México 86. (Foto: Archivo)
Por Redacción EC

El “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona cumple 40 años y la Conmebol le rindió homenaje con una recreación del momento que ya quedó grabado en la historia de los mundiales. A través de sus redes sociales, el organismo sudamericano recordó cómo se gestó esta obra de arte en el partido entre Argentina e Inglaterra en México 1986.

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