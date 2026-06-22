El “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona cumple 40 años y la Conmebol le rindió homenaje con una recreación del momento que ya quedó grabado en la historia de los mundiales. A través de sus redes sociales, el organismo sudamericano recordó cómo se gestó esta obra de arte en el partido entre Argentina e Inglaterra en México 1986.

La recreación revive aquel momento en el estadio Azteca, cuando Maradona tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha y comenzó una carrera inolvidable. El ‘10’ dejó atrás a varios jugadores ingleses antes de definir ante Peter Shilton y convertir un gol que fue elegido como el mejor en la historia de la Copa del Mundo.

Con esto, la Conmebol busca transmitir la grandeza de una jugada que trascendió el deporte. Aquel partido no solo quedó marcado por la genialidad del astro argentino, sino también por el contexto que lo rodeaba: Argentina e Inglaterra volvían a enfrentarse después del conflicto por las Malvinas.

¡Se cumplen 40 años del Gol del Siglo de Diego Maradona! ⚽️🔟#CreeEnGrande pic.twitter.com/8kEbIcNFmD — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 22, 2026

En aquella tarde de 1986, Maradona fue la gran figura de la selección dirigida por Carlos Bilardo y lideró a un equipo que terminó levantando el trofeo mundial. La narración de Víctor Hugo Morales también quedó inmortalizada con frases como “Barrilete cósmico”, que aumentaron la emoción de uno de los relatos más recordados del fútbol.

El recuerdo del “Gol del Siglo” llega en un día especial para Argentina. Mientras la selección de Lionel Messi se prepara para enfrentar a Austria por el Mundial 2026, el legado de Maradona vuelve a aparecer como símbolo de una camiseta que sigue buscando nuevas páginas históricas.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

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